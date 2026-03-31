Donald Trump criticó al Reino Unido por no participar en la guerra contra Irán: «Tomen el petróleo ustedes mismos»

El tablero geopolítico mundial sufrió un nuevo sacudón tras las fuertes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a través de su red social Truth Social marcó un quiebre en la histórica alianza con las potencias europeas. En un mensaje cargado de reproches, Trump criticó la falta de apoyo del Reino Unido y Francia en el conflicto contra el régimen iraní y fue tajante: «Estados Unidos ya no estará allí para ayudarlos».

La furia del mandatario se centró en la negativa británica de participar en lo que él denominó la «decapitación de Irán» y las trabas impuestas por Francia al suministro militar. Ante la crisis de combustibles generada por el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, Trump lanzó una sugerencia que roza el abandono diplomático: que Europa compre petróleo estadounidense o que envíe sus propias tropas a combatir por él.

«Vayan a buscar su propio petróleo»

Trump no ahorró calificativos para describir la situación en el Golfo Pérsico. Aseguró que Irán ha quedado «esencialmente diezmado» tras las intervenciones militares recientes y que la etapa más difícil del conflicto ya fue superada por las fuerzas norteamericanas.

El malestar de la Casa Blanca también alcanzó a Francia. Trump calificó como «muy poco útil» la decisión del gobierno francés de impedir el sobrevuelo de aviones estadounidenses con suministros militares destinados a Israel. «Estados Unidos lo recordará», advirtió en un tono que sugiere futuras represalias en materia de cooperación o comercio.

Para el Reino Unido, el mensaje fue igualmente gélido. Trump cuestionó el «coraje tardío» de sus aliados y dejó claro que la política de America First se aplicará de forma estricta: si el Reino Unido no estuvo presente para Estados Unidos en la ofensiva terrestre, Washington no estará para Londres ante la escasez de combustible.

El impacto en el mercado energético

Estas declaraciones se dan en un contexto de extrema volatilidad para el mercado del crudo. Con el barril de petróleo Brent operando en niveles críticos debido a la intransitabilidad del Estrecho de Ormuz —punto por donde pasa el 20% del consumo mundial—, la postura de Trump deja a los países importadores de Europa en una situación de vulnerabilidad extrema.

Sin el respaldo de la Marina de Estados Unidos para escoltar buques petroleros, el costo del seguro y el transporte podría disparar los precios de los combustibles a niveles récord en el corto plazo, afectando no solo a las potencias mencionadas, sino también presionando las pizarras de los surtidores a nivel global.

Rubio contra España: «La neutralidad es vergonzosa»

Durante una entrevista televisiva, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio arremetió contra el gobierno español por su postura en la guerra en Medio Oriente. El secretario calificó de «vergonzosa» la neutralidad de España y advirtió que no pueden seguir beneficiándose de la seguridad que brinda EE. UU. sin aportar recursos ni tropas a la coalición.

Rubio fue tajante al asegurar que la «paciencia de Washington se agotó» y que el apoyo diplomático a España estará condicionado a un compromiso militar real. Sentenció que España debe elegir de inmediato entre ser un aliado estratégico o un simple «espectador» del desabastecimiento energético que golpea a Europa.