Estados Unidos bombardeó centros militares y cortó la energía en Irán tras ultimátum de Donald Trump 

Las fuerzas de Estados Unidos e Israel atacaron este martes instalaciones militares, redes logísticas y centrales eléctricas en territorio iraní. La ofensiva se produjo luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera sobre la destrucción de la infraestructura energética de Teherán si no se habilitaba la circulación en el Estrecho de Ormuz.

El operativo provocó cortes de electricidad en la capital y explosiones en la ciudad de Isfahán, en el centro del país.

Según reportes oficiales, los bombardeos alcanzaron un centro de culto en Zanján, donde murieron cuatro personas, y una planta desalinización en la isla de Qeshm que quedó fuera de servicio.

El mandatario estadounidense publicó en su red Truth Social un video de las explosiones, mientras que el Pentágono evalúa una posible incursión terrestre en la isla de Jark, la mayor terminal petrolera de Irán. En respuesta, el Parlamento iraní aprobó un proyecto para imponer peajes a buques comerciales y prohibió el paso a naves de EE. UU. e Israel.

Ataques a petroleros y respuesta en el Golfo

La réplica de Irán incluyó el lanzamiento de misiles hacia Jerusalén, donde el ejército israelí informó la interceptación de al menos diez proyectiles. En el plano marítimo, un petrolero de Kuwait cargado de crudo fue alcanzado por un proyectil iraní mientras se encontraba en el puerto de Dubái.

La compañía petrolera kuwaití confirmó daños estructurales e incendios en el buque, aunque descartó heridos o derrames. Por su parte, Arabia Saudita informó la neutralización de ocho misiles balísticos en sus fronteras.

Bajas en el Líbano y reunión de la ONU

En el frente norte, el ejército de Israel confirmó la muerte de cuatro soldados en el sur del Líbano durante combates con el grupo proiraní Hezbolá. Este hecho eleva a diez el número de militares israelíes fallecidos desde la reanudación de las hostilidades en esa frontera. La escalada también afectó a las misiones internacionales: la muerte de tres cascos azules indonesios de la Finul motivó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.

La situación en las ciudades iraníes registra una parálisis de la rutina civil debido a los bombardeos y la falta de servicios básicos. El gobierno de Irán denunció además que los ataques alcanzaron una empresa farmacéutica encargada de producir medicamentos oncológicos. Mientras la Casa Blanca sostiene que la prioridad es la reapertura de las rutas comerciales, los ataques a infraestructuras de agua y energía mantienen el conflicto en una fase de confrontación directa sin señales de cese al fuego.

Con información de AFP / EFE.