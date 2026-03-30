Donald Trump advirtió a Irán que destruirá sus centrales eléctricas, pozos de petróleo y la isla de Kharg si no hay acuerdo rápido

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con destruir la isla de Jark, una instalación petrolera vital para las exportaciones de Irán, si no se alcanza un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Trump señaló que Estados Unidos se encuentra en «conversaciones serias» con un «régimen más razonable» en Irán, pero también consideró que es probable que no se logre un acuerdo.

El mensaje de Donald Trump a Irán

«Si el estrecho de Ormuz no se abre de inmediato ‘a los negocios’, terminaremos nuestra agradable ‘estadía’ en Irán volando por los aires y destruyendo por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la isla de Jark (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que aún no hemos ‘tocado'», escribió en Truth Social.

El domingo por la noche, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que Estados Unidos había logrado un «cambio de régimen» en Irán gracias a la guerra iniciada hace un mes junto con Israel, consecuencia de la cantidad de líderes iraníes que han sido asesinados.

A su juicio el nuevo liderazgo es «mucho más razonable».

«Ahora tratamos con personas distintas de las que cualquiera haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente. Así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen», explicó.

Cuando se le preguntó si podría lograrse un acuerdo con Irán la próxima semana, Trump respondió: «Sí, veo un acuerdo con Irán. Podría ser pronto».

AFP