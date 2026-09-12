Donald Trump dijo que un conflicto por Malvinas sería un “desastre potencial”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que el desarrollo de un eventual conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sería un «desastre potencial».

Trump se ofreció a mediar ante una eventual escalada por Malvinas

Trump se reunió en la ciudad de Dublín con el primer ministro irlandés Micheál Martin y se mostró confiado en prevenir una escalada.

“Estoy seguro de que me llamarán por ese potencial desastre, pero si lo hacen, probablemente podré resolverlo”; no obstante, consideró que la distancia le impediría apersonarse al territorio: «No sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos. Está muy lejos. Estamos hablando de semanas en barco”.

En línea, el jefe de Estado norteamericano comparó: «Las Falkland Islands son muy interesantes. Cuando era un niño pequeño, Argentina era un país diferente, un poco como el Reino Unido; llegaron y se apoderaron de él».

Después de mencionar esas «diferencias» que recordó Trump, sostuvo que Argentina «tiene un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que se deben resolver».

Por último, y de nuevo sobre Malvinas, reflexionó: «Ahora mismo, hay dos países que no están contentos con la situación en las Falklands».

El mandatario estadounidense había anticipado, a fines de agosto, que Washington revisaba su posición sobre las Malvinas, aunque históricamente mantuvo una postura de neutralidad respecto de la soberanía.

NA