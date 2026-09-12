Shelton se quedó con el duelo local ante Tiafoe y definirá al campeón del US Open contra Zverev

En una semifinal 100% estadounidense, Ben Shelton derrotó a Frances Tiafoe y jugará la gran final del US Open 2026. Fue 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 en 3 horas y 16 minutos de juego.

En el inicio, Tiafoe fue más sólido frente a un rival que le costó acomodarse. Un solo quiebre fue la única diferencia de la primera manga. Ya en el segundo, Shelton quebró de entrada, pero no pudo sostener en el game siguiente y generó dudas. Finalmente, volvió a quebrar con un número más bajo de errores no forzados.

Hubo una polémica en el tercer set, cuando Shelton le reclamó al juez de línea la tardanza de Tiafoe para sacar. En una definición apasionante y luego de cuatro sets points, el zurdo de 23 años se llevó el set y empezó a encaminar su triunfo.

El último set tuvo una gran paridad. Tiafoe tuvo la oportunidad de quebrar en el arranque, pero desperdició tres break points. Cada uno sostuvo su servicio hasta el 6-5, cuando Shelton cortó con la monotonía y se llevó el partido. No fue necesario el tiebreak para confirmar al rival de Alexander Zverev.

Post partido, el triunfador le agradeció a todo el Arthur Ashe y pidió el acompañamiento en la gran final: «El domingo traigan toda esa energía para apoyarme porque voy a necesitarlos para ganar». Hasta el momento, el historial es totalmente favorable para el alemán: se midieron cinco veces y todas fueron victorias para el teutón.

Shelton tratará de dar la sorpresa este domingo ante Zverev, el primer preclasificado.

Será una definición con un . Zverev buscará su primer título en Nueva York en su segunda final disputada, luego de la perdida ante Thiem en 2020. Por otro lado, Shelton tratará de cortar la sequía de campeones locales, ya que el último que lo logró fue Andy Roddick en 2003.