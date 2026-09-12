Feria del Libro 2026 en Neuquén, día 2: qué hacer este sábado 12 de septiembre, con Sietecase, Dolina y más actividades

Empezó oficialmente la tan esperada Feria del Libro 2026 en Neuquén. Las puertas del predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) se abren una vez más para darle la bienvenida a todos las personas interesadas por conocer la oferta cultural de la región.

El evento de gran convocatoria nacional se desarrollará hasta el 20 de septiembre con entrada libre y gratuita. La agenda concentrará sus actividades en tres auditorios funcionando en simultáneo dentro del MNBA, sumando como sedes anexas a la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia. Para que no te pierdas de nada, te contamos cuáles son las actividades de hoy, 12 de septiembre.

Todo lo que podes hacer hoy en la Feria del Libro 2026 en Neuquén

La Feria del Libro 2026 en Neuquén abrirá de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 22, mientras que sábados y domingos funcionará de 14 a 22. A lo largo de cada jornada, los visitantes podrán recorrer 95 stands con más de 150 librerías, editoriales comerciales e independientes, y expositores.

A continuación, la agenda de actividades destacadas para el día de hoy, sábado 12 de septiembre:

15:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: María Martha Paz presenta «Renata», Del Manzano Ediciones, (Novela infantil).

presenta «Renata», Del Manzano Ediciones, (Novela infantil). Auditorio Irma Cuña: Mauricio Giulietti y Facundo Podestá presentan a la Editorial Cosa Seria y su colección en un conversatorio con poetas.

presentan a la Editorial Cosa Seria y su colección en un conversatorio con poetas. Auditorio María Elena Walsh: Taller «Encuadernación básica» a cargo de Daniel Pabe (a partir de los 15 años).

16:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Estela Gutierrez Matthews presenta «Descubre tu propósito: una guía para encontrar el sentido de tu vida», Ed. Dunken (Autoayuda).

17:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Presentación «Invocación de lo tangible», Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue. Textos del sur argentino chileno, a 50 años del inicio de la dictadura argentina.

Presentación «Invocación de lo tangible», Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue. Textos del sur argentino chileno, a 50 años del inicio de la dictadura argentina. Auditorio Irma Cuña: Presentación del libro «Carne de cañón», Ed. Archivo de la Memoria Trans Argentina .

Presentación del libro «Carne de cañón», . Auditorio María Elena Walsh: Charla «Del Barrio a la Historia: Géneros, técnicas y estilos literarios en la obra de Eduardo Sacheri», por Sebastián Sánchez.

18:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: La Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta «El brujo de las cordilleras» de Manuel José Olascoaga.

presenta «El brujo de las cordilleras» de Manuel José Olascoaga. Auditorio Irma Cuña: Conferencia «Tras las huellas de Ernest Hemingway. Mis memorias», por el Lic. Ricardo A. Koon , presenta Rayen Guerrero Dewey.

Conferencia «Tras las huellas de Ernest Hemingway. Mis memorias», por el , presenta Rayen Guerrero Dewey. Auditorio María Elena Walsh: Charla – taller «Prohibido rendirse, maternar en discapacidad», por Natalia Corbould.

19:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Reynaldo Sietecase presenta «Cabrón», Ed. Alfaguara. Modera: Eugenia Zicavo.

«Cabrón», Ed. Alfaguara. Modera: Eugenia Zicavo. Auditorio Irma Cuña: Grata presenta «Nada es lo que parece», Ed. Miel de Azhar, (relatos cortos).

presenta «Nada es lo que parece», Ed. Miel de Azhar, (relatos cortos). Auditorio María Elena Walsh: Pamela Dominguez presenta «El secreto de las hormiguitas», Ed. Libella, (Narrativa infantil).

20:00 hs

Auditorio Irma Cuña: Roberto Samar presenta «Pantalla Cruel», Redes, derechos, medios y violencias, Ediciones con doblezeta.

21:00 hs