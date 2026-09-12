Mick Jagger reveló su exigente rutina a los 83 años: entrena seis días por semana y corre hasta 12 kilómetros

A los 83 años, Mick Jagger continúa sorprendiendo por la energía que despliega arriba de los escenarios. Sin embargo, detrás de la vitalidad del líder de The Rolling Stones no hay demasiados secretos: ejercicio constante, una preparación física diseñada para ganar resistencia y una alimentación cuidada forman parte de una rutina que sostiene desde hace décadas.

El músico británico contó que entrena entre cinco y seis días por semana y que combina gimnasio, baile, carreras de velocidad y distintas disciplinas. Además, cuando se prepara físicamente puede correr hasta 12 kilómetros, una exigencia que le permite afrontar conciertos de larga duración.

“Entreno cinco o seis días a la semana, pero no me vuelvo loco”, explicó Jagger al hablar sobre sus hábitos. También señaló que alterna el gimnasio con el baile y los sprints, con un objetivo concreto: trabajar la resistencia necesaria para sus presentaciones.

Cómo entrena Mick Jagger a los 83 años

La preparación física de Jagger está lejos de limitarse a levantar pesas o correr. Una de las claves parece estar precisamente en la variedad de ejercicios que realiza.

Además del gimnasio y el running, incorpora baile, ballet, yoga y pilates, actividades que ayudan a trabajar movilidad, equilibrio y flexibilidad. Cuando no puede salir a correr por cuestiones de agenda o clima, puede reemplazar ese entrenamiento por natación, ciclismo o kickboxing.

El cantante explicó que puede recorrer hasta 12 kilómetros, tanto al aire libre como en una cinta. No obstante, esa distancia forma parte de su entrenamiento y no debe interpretarse necesariamente como una carrera de 12 kilómetros todos los días del año.

La disciplina física tiene una explicación adicional: un show de los Rolling Stones exige que Jagger permanezca en movimiento durante buena parte del concierto, algo para lo que se prepara específicamente.

Una costumbre que Mick Jagger incorporó desde chico

La relación del músico con el ejercicio comenzó mucho antes de alcanzar la fama. Su padre, Basil Fanshawe Jagger, era profesor de Educación Física y desde pequeño le transmitió la importancia de mantenerse activo.

El propio cantante recordó recientemente esa influencia y explicó que el movimiento se convirtió en una disciplina que lo acompañó durante toda su vida.

Con el paso de los años, aquella costumbre terminó transformándose en una preparación prácticamente profesional para afrontar las demandas físicas de sus actuaciones.

Qué come Mick Jagger para mantenerse en forma

El entrenamiento es solamente una parte de su rutina. Jagger también mantiene una alimentación equilibrada en la que prioriza productos orgánicos, frutas y verduras.

Entre los alimentos que forman parte de su dieta aparecen palta, frutas, vegetales, pollo y pescado, mientras procura mantener una alimentación variada.

Y hay un dato que llama la atención frente a semejante nivel de actividad física: Jagger asegura que come mucho. El enorme gasto energético que implica tanto su entrenamiento como las presentaciones en vivo forma parte del contexto de esos hábitos.

El secreto de Mick Jagger para mantener su energía a los 83 años

Más que una fórmula milagrosa, la rutina del cantante parece apoyarse en décadas de constancia y entrenamiento adaptado a las necesidades de su trabajo.

A sus 83 años, Jagger continúa alternando ejercicios cardiovasculares con fuerza, danza, flexibilidad y actividades como yoga y pilates. Y el objetivo no pasa únicamente por mantenerse delgado: entrena específicamente para conservar resistencia y poder sostener el ritmo que caracteriza sus actuaciones.

Después de más de seis décadas sobre los escenarios, el líder de los Rolling Stones sigue haciendo de su despliegue físico una de sus marcas registradas. Y, según sus propias palabras, buena parte de esa vigencia se explica por algo mucho menos misterioso de lo que parece: seguir moviéndose.