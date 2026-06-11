Donald Trump suspendió el ataque contra Irán pero advirtió que continuará el bloqueo naval

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este jueves con un anuncio sobre la situación en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos informó que canceló el ataque militar contra Irán que estaba previsto para este jueves.

La decisión fue comunicada a través de su red Truth Social. El mandatario aseguró que la medida responde al avance de un acuerdo que ya cuenta con la aprobación de las partes involucradas.

El anuncio de Donald Trump sobre el ataque a Irán y las negociaciones

Trump afirmó: “Con base en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido elevadas al más alto nivel de liderazgo iraní y aprobadas, yo, como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche”.

El mandatario agregó que “las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas”.

Donald Trump.

Trump detalló que entre los países que participaron de las aprobaciones figuran Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto.

Trump confirmó que continuará el bloqueo naval

Pese a la suspensión de los ataques, el presidente estadounidense aclaró que las medidas de presión sobre Irán continuarán vigentes mientras se completa el proceso diplomático.

“El bloqueo naval permanecerá plenamente vigente hasta que esta transacción quede finalizada”, sostuvo Trump en el mismo comunicado difundido en Truth Social.

Además, adelantó que la próxima instancia será la formalización del entendimiento alcanzado entre las partes. “El momento y el lugar de la firma serán anunciados en breve”, señaló el mandatario, sin ofrecer más precisiones.