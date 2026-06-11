Estados Unidos atacó un petrolero tras acusarlo de violar el bloqueo en el estrecho de Ormuz: murieron tres marineros

El gobierno indio llamó a consultas a un alto diplomático estadounidense para debatir sobre el ataque. (Foto: AP)

Tres marineros de la India murieron luego de un ataque realizado por fuerzas estadounidenses contra un petrolero que navegaba cerca de las costas de Omán, en una nueva escalada de las tensiones que afectan al estratégico estrecho de Ormuz.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la embarcación fue alcanzada mientras transitaba por el Golfo de Omán. Washington sostuvo que el buque había violado el bloqueo impuesto a los puertos iraníes y que se dirigía hacia una terminal vinculada a Irán.

El ministro de transporte marítimo de la India afirmó que la muerte de los tres tripulantes significa una «pérdida irreparable» y dijo estar «profundamente entristecido«. En el comunicado decretó que los restos serían repatriados a la India lo antes posible.

La embarcación fue atacada mientras navegaba por el Golfo de Omán. India presentó una protesta formal ante Washington y la tensión en la región volvió a escalar en medio del conflicto vinculado al estrecho de Ormuz.

Tras el episodio, el ministerio de Asuntos Exteriores de la India convocó a Jason Meeks, subjefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi, para presentar una protesta pública tras el asesinato de los tres marinos.

Tres marineros indios murieron tras un ataque de Estados Unidos

Además del ataque al petrolero, en las últimas horas también se reportó un incendio en otra nave de transporte de hidrocarburos frente a las costas omaníes, lo que incrementó la preocupación por la seguridad de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

El episodio se produjo en un contexto de creciente inestabilidad en la región. Durante los últimos meses, el estrecho de Ormuz y las aguas cercanas a Omán se han convertido en escenario de enfrentamientos, bloqueos navales y ataques contra embarcaciones comerciales vinculados al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Tras este episodio en cercanía del estrecho de Ormuz, diversos gobiernos han advertido sobre el impacto que los incidentes en el paso internacional podrían tener sobre la navegación comercial, el abastecimiento energético global y la estabilidad de Medio Oriente.

Con información de Clarín