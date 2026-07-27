Bariloche con niños: los mejores planes para vivir en la nieve o la ciudad

En Cerro Otto se combina un día de juegos con las mejores vistas.

Hay un instante que se repite cada invierno en Bariloche. Un chico baja del avión o se asoma por la ventanilla del auto, mira las montañas blancas y pregunta si esa nieve es de verdad. Minutos después la toca con las manos, intenta formar una bola imperfecta, se ríe cuando el frío le moja los guantes y descubre que el invierno puede ser mucho más que una estación del año. Esa primera experiencia suele convertirse en una tradición familiar: volver.

Bariloche conoce esa escena desde hace décadas. La ciudad creció alrededor del turismo y aprendió a recibir familias de todas partes del país y del mundo. Hoteles preparados para grandes grupos, restaurantes con opciones para chicos, excursiones pensadas para distintas edades y una infraestructura que permite disfrutar de la montaña sin necesidad de ser un experto.

Desde un niño de tres años hasta un abuelo que prefiere contemplar el paisaje, todos encuentran una actividad hecha a su medida. La ciudad también transmite tranquilidad: los espacios públicos son cuidados, los principales circuitos turísticos están preparados para recibir visitantes y muchos de los paseos pueden recorrerse con chicos pequeños.

Piedras Blancas: la montaña es un enorme patio de juegos

Cuando la nieve cubre las laderas del cerro Otto, Piedras Blancas se transforma en uno de los lugares favoritos de las familias. Los trineos son la gran atracción. Los chicos se acomodan, toman impulso y descienden entre risas por pistas especialmente preparadas. Muchos repiten una y otra vez, convencidos de que la próxima bajada será todavía más rápida.

Quienes buscan un poco más de adrenalina pueden animarse al zipline, una experiencia que permite «volar» sobre el bosque nevado de manera segura, o deslizarse en gomones por las pistas de tubing, otra de las actividades que suele conquistar tanto a chicos como a adultos. El Snow Safari, es un recorrido por la montaña con paisajes nevados; hay paseos en aerosilla hasta la cumbre con vistas panorámicas; y un sector especial de esquí para principiantes, donde chicos y adultos pueden dar sus primeros pasos en la nieve de forma segura.

Euca: trepar entre lengas y descubrir otra forma de jugar

No todas las aventuras ocurren sobre la nieve. A pocos minutos del centro funciona Euca, un parque aéreo donde el desafío consiste en cruzar puentes colgantes, redes, sogas y plataformas instaladas entre los árboles. Cada circuito está diseñado según la edad y la dificultad, por lo que tanto los más chicos como los adolescentes encuentran recorridos adaptados a sus posibilidades.

Para los pequeños existe Euca Mini, una versión especialmente creada para que los primeros desafíos lleguen de la mano del juego y la imaginación. Equilibrarse, escalar y atravesar obstáculos se convierte aquí en una experiencia tan divertida como segura.

Euca, un parque aéreo donde el desafío consiste en cruzar puentes, redes, sogas y plataformas.

Cerro Otto: nieve, funicular y panorámicas inolvidables

Subir al cerro Otto ya es parte de la experiencia. El teleférico asciende lentamente mientras la ciudad queda cada vez más pequeña y el lago Nahuel Huapi comienza a desplegarse en toda su inmensidad. Una vez en la cima, el invierno invita nuevamente al juego. Allí funcionan pistas exclusivas para trineos y una particularidad que encanta a los chicos: después de cada descenso, el regreso hasta la largada se realiza en un funicular, una especie de pequeño tren de montaña que convierte el paseo en una aventura diferente.

Para quienes buscan un poco más de movimiento, el complejo ofrece una tirolesa que atraviesa el paisaje nevado y una palestra para poner a prueba el equilibrio y la destreza. También pueden realizarse caminatas con raquetas. Más allá de las actividades, el gran protagonista sigue siendo el paisaje. Desde los miradores del cerro Otto es posible comprender por qué Bariloche figura entre las ciudades más fotografiadas de la Patagonia.

Rapa Nui: el refugio perfecto

Hay días en que el cielo se cierra, comienza a nevar con más fuerza y el mejor plan consiste en entrar en calor. En pleno centro de Bariloche, Rapa Nui reúne dos clásicos de la ciudad bajo un mismo techo: el chocolate artesanal y una pista de patinaje sobre hielo.

Mientras los más chicos dan sus primeros pasos sobre los patines, entre caídas, carcajadas y manos que buscan equilibrio, los adultos pueden refugiarse con un café o recorrer las vitrinas repletas de bombones, trufas y los ya famosos Franui, las frambuesas cubiertas con chocolate que nacieron en Bariloche y conquistaron el país.

Cerro Catedral: el lugar donde nacen los futuros esquiadores

Para muchas familias, el gran sueño del viaje es que los chicos aprendan a esquiar. En el Cerro Catedral ese primer contacto con la nieve ocurre en un espacio especialmente diseñado para quienes nunca se calzaron unas tablas.

En la base de la montaña funciona una amplia área de aprendizaje donde instructores y medios de elevación acompañan el proceso paso a paso. Allí los principiantes se familiarizan con el equipo, aprenden a mantener el equilibrio, realizan sus primeros desplazamientos y comienzan a descubrir los movimientos básicos antes de animarse a las pistas de mayor dificultad.

Parque Nahuelito: un viaje millones de años hacia atrás

No todo en Bariloche gira alrededor de la nieve. En pleno Circuito Chico, el Parque Nahuelito propone un viaje inesperado hasta la era de los dinosaurios. El recorrido transcurre entre senderos del bosque donde aparecen, casi de sorpresa, enormes réplicas de distintas especies prehistóricas. Los chicos avanzan con los ojos bien abiertos, comparan tamaños, sacan fotografías y buscan descubrir cuál era el más feroz de todos.

La visita también tiene un guiño a la leyenda local. Entre árboles y montañas aparece Nahuelito, el mítico habitante del lago Nahuel Huapi que forma parte del imaginario patagónico desde hace décadas. Ciencia, naturaleza y fantasía conviven en un paseo que suele fascinar tanto a niños como a adultos.

Circuito Chico: la excursión que resume la esencia de Bariloche

Hay un paseo que ningún visitante debería dejar pendiente. Circuito Chico reúne, en pocos kilómetros, algunos de los paisajes más representativos de la Patagonia. La ruta serpentea entre lagos, bosques y montañas, con paradas obligadas en el Cerro Campanario, la Capilla San Eduardo, el histórico Hotel Llao Llao, el Punto Panorámico y Colonia Suiza. Cada curva ofrece una postal distinta y una excusa para bajar del vehículo, respirar aire puro y contemplar el paisaje.

Muchas familias dedican medio día al recorrido, aunque otras prefieren hacerlo sin apuro, almorzar en alguno de sus paradores y terminar la tarde con una merienda frente al lago.

Cerro Viejo: un tobogán gigante con vista al lago

A pocas cuadras del Centro Cívico existe otra propuesta ideal para quienes buscan diversión sin alejarse demasiado de la ciudad. En Cerro Viejo, una aerosilla asciende lentamente por la ladera hasta un mirador con vistas privilegiadas del Nahuel Huapi. Pero el verdadero protagonista aparece al momento de bajar: un enorme tobogán que desciende por la montaña y convierte el regreso en una experiencia llena de velocidad y sonrisas.

Quienes prefieren un ritmo más tranquilo pueden regresar caminando o nuevamente en aerosilla, recorrer un pequeño bosque de arrayanes o visitar la confitería, donde una colección de fotografías antiguas recuerda cómo fueron los primeros años del esquí en Bariloche.

Museos, juegos y planes para los días de lluvia

Cuando el clima obliga a cambiar los planes, Bariloche sigue teniendo opciones para toda la familia. El Museo Paleontológico invita a conocer fósiles y restos de animales prehistóricos que habitaron la Patagonia, mientras que los parques de trampolines, bowling, salas de cine y espacios de videojuegos se convierten en una excelente alternativa para los adolescentes.

También hay propuestas para quienes simplemente quieren pasear por el centro, recorrer comercios o disfrutar de una tarde bajo techo sin resignar diversión.

Una ciudad para descubrir sin apuro

Muchas de las experiencias más lindas de Bariloche ni siquiera requieren contratar una excursión. El transporte público conecta con lugares como el Parque Municipal Llao Llao, Colonia Suiza, el lago Gutiérrez o la Cascada de los Duendes, permitiendo recorrer algunos de los paisajes más emblemáticos de la ciudad de manera sencilla.

Quizás por eso Bariloche conserva intacta su capacidad de enamorar generación tras generación. Porque detrás de cada montaña nevada hay una aventura distinta; detrás de cada sendero, un paisaje que sorprende; y detrás de cada viaje, una familia que vuelve a casa con la memoria llena de recuerdos que no se derriten.

Cuánto sale y cómo llegar

Piedras Blancas: En caso de querer ir en auto deberán acercase hasta av. Pioneros Km.1 que es donde se encuentra el ingreso para Piedras Blancas. Allí podrán dejar el auto en el estacionamiento gratuito. Horario: todos los días de 10 a 17:30. Este invierno el acceso cuesta $45.000 (Ingreso al complejo + un paseo en aerosilla). El trineo con seis descensos en la pista y ascensos en la aerosilla tiene un costo de 110.000 pesos y en la pista infantil 45.000 pesos.

Euca Esta pegado a Piedras Blancas. La entrada para niños de 4 a 8 años tiene un costo de $40.000; el Acceso al Nivel 1 (desde 1,20 m de estatura o 6 años) cuesta $45.000 y $40.000; el Acceso a los Niveles 1, 2 y 3 (desde 1,35 m o 9 años) vale $50.000, el Acceso a los 5 niveles (desde 1,55 m o 14 años) tiene un valor de $55.000. Funciona todos los días de 10 a 18 y la última venta de entradas y acceso al parque a las 16:30.

Parque Nahuelito: Por ruta 77 en el kilómetro 24.500. frente a la Cervecería Patagonia y apenas a 1000mts. del Punto Panorámico. Apertura 12, la primera visita comienza 12:30 hs y luego cada una hora sale una guiada hasta las 16:30, última visita del día. Los valores de la entrada se deben consultar en las redes (@parque.nahuelito) o por Whatsapp (2944 59-8818).

Rapanui: Esta ubicado en Mitre 202, la hora de patin sobre hielo está a $40.000.

Cerro Catedral: El Kids Club ofrece tarifas adaptadas según el rango de edad y la duración de la estadía: para los más pequeños, de 45 días a 3 años, el ticket de día completo tiene un valor de $160.000 y el de medio día (de 13 a 17 hs) de $125.000, mientras que para los niños de 4 a 11 años, las tarifas son de $140.000 para la jornada completa y $115.000 para el medio día. https://catedralaltapatagonia.com/

Cerro Otto: Ubicado en el Km 5 de la Av. de los Pioneros, ofrece un servicio de traslado gratuito de ida y vuelta desde el centro de Bariloche (con salidas en Mitre y Villegas, y Av. San Martín e Independencia).Precios de acceso al complejo $60.000 mayores de 13 años, $30.000 menores de 6 a 12 años y mayores de 65 años, y $30.000 ascenso en teleférico. La tirolesa y el muro de escalada $40.000 o un pase combinado por $70.000. El funicular de la cumbre $20.000 por persona. https://www.telefericobariloche.com.ar/es-AR

Tobogán Cerro Viejo: Está en Av. Ezequiel Bustillo 800. El acceso tiene un costo aproximado de $20.000 pesos por persona. Este valor suele incluir el ascenso y una bajada por el tobogán o por la aerosilla.