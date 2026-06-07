El alto el fuego vuelve a tambalear en Medio Oriente: Israel interceptó proyectiles lanzados desde Líbano

El ejército de Israel informó este domingo que interceptó dos proyectiles lanzados desde el Líbano hacia su territorio. Se trata de un nuevo episodio de tensión que pone a prueba el alto al fuego que se acordó la semana pasada entre el Gobierno de Benjamín Netanyahu y el Hezbolá tras la intervención de Estados Unidos.

Tensiona el alto al fuego en Medio Oriente

La información de un nuevo ataque fue informada por las Fuerzas de Defensa de Israel. Mediante un comunicado indicaron que las sirenas de alerta se activaron en dos localidades del norte del país antes de que los sistemas de defensa aérea lograran neutralizar ambos proyectiles.

El episodio se produjo pocas horas después de que Israel confirmara la muerte de dos soldados que participaban de operaciones militares en el sur del Líbano. Las víctimas fueron identificadas como Shahar Gamla, de 23 años, subcomandante de compañía de la Unidad Egoz de la Brigada de Comandos, y Ohad Yaari, de 21 años, integrante del Batallón Shaked de la Brigada Givati.

Gamla, según lo informado, murió a raíz de las heridas sufridas tras el impacto de un «objetivo aéreo sospechoso» ocurrido el jueves en territorio libanés. El Ejército abrió una investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Yaari. Ambos combatían en el sur del Líbano pese a la entrada en vigor del acuerdo de cese de hostilidades.

El ministro Benjamin Netanyahu destacó el accionar de los militares y expresó: «Lucharon con heroísmo supremo para proteger a las comunidades del norte y a los ciudadanos de Israel, y su sacrificio y valentía quedarán grabados para siempre en nuestros corazones».

Si bien tanto Israel como Hezbolá se comprometieron a detener las ofensivas, la continuidad de operaciones militares y los nuevos ataques generan incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo para cesar con la guerra en Medio Oriente.

Con información de NA