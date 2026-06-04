Nuevo acuerdo en Medio Oriente: Israel y Líbano pactaron un alto al fuego con mediación de Estados Unidos

La tensión en Medio Oriente llegó a un nuevo acuerdo: Israel y Líbano, tras semanas de ataques cruzados lograron pactar un alto al fuego. La medida se obtuvo gracias a la mediación de Estados Unidos.

Alto al fuego entre Israel y Líbano

La implementación de un nuevo alto al fuego se comunicó el miércoles luego de que culminaran las negociaciones trilaterales celebradas en Washington.

En el mismo informaron que la medida está condicionada al cese total de los ataques de Hezbolá y a la retirada de todos los miembros de ese grupo del sector sur del río Litani.

«Ambas partes acordaron, siguiendo las directrices de Estados Unidos, acelerar la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas Libanesas tomarán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales», expresa el documento.

Al mismo tiempo se informó que ambas partes se comprometieron a celebrar una nueva ronda de negociaciones en la capital estadounidense el próximo 22 de junio.

En mayo, representantes de los dos bandos habían acordado un alto el fuego, pero las hostilidades continuaron. Ahora, con la mediación de Estados Unidos, llegaron a un nuevo trato: «Israel y Líbano reafirmaron que no tienen ninguna intención hostil el uno hacia el otro y se comprometieron a continuar las negociaciones directas para generar confianza, resolver todos los problemas pendientes y trabajar para lograr un acuerdo integral entre los dos países».