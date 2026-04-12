El Ejército de EE.UU. detalló cómo será el bloqueo del estrecho de Ormuz: los futuros de petróleo superan los US$ 100

La tensión en Medio Oriente suma un nuevo y peligroso capítulo que ya comenzó a sacudir a los mercados energéticos del mundo. Luego de que fracasaran las maratónicas conversaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló la apuesta y anunció que su país bloqueará el estratégico estrecho de Ormuz para impedir que Irán continúe cobrando tasas de tránsito.

El anuncio, realizado este último domingo, tuvo un impacto alcista fulminante en la cotización del crudo a nivel internacional. Horas antes de la apertura oficial de los mercados del lunes, los contratos del petróleo de Texas (WTI) superaron la barrera de los 104 dólares el barril, registrando un violento salto del 8,3% respecto al cierre del viernes.

En paralelo, los futuros del petróleo Brent -de referencia para Europa- treparon un 7,6% y se negociaron a 102,43 dólares. De esta manera, el mercado energético revirtió rápidamente la fuerte caída del 13% que había experimentado durante la semana anterior ante la expectativa e incertidumbre de un acuerdo de paz duradero.

Cómo será el operativo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

A través de un comunicado oficial, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) especificó que el bloqueo comenzará a implementarse este lunes a las 14:00 GMT (10:00 hora de Washington). La medida militar se aplicará de forma estricta e imparcial «contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Pérsico y del golfo de Omán».

Desde el organismo militar aclararon que las fuerzas estadounidenses no impedirán la libertad de navegación de aquellos barcos comerciales que transiten por el estrecho con destino a terminales no iraníes. Sin embargo, Trump advirtió a través de sus redes sociales que tomarán medidas contra cualquier buque en aguas internacionales que decida pagarle peaje a la república islámica.

Además, el mandatario estadounidense adelantó que sus fuerzas navales comenzarán a destruir activamente las minas que los iraníes colocaron en el paso marítimo, un punto de congestión estratégico por donde habitualmente circula el 20% del suministro energético mundial.

La reacción institucional y militar de Teherán no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria iraní respondió a la Casa Blanca advirtiendo que cualquier buque militar que se acerque al estrecho será considerado como una flagrante violación del alto el fuego, asegurando que actuarán «con dureza y contundencia» ante la presencia enemiga.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqher Ghalibaf -quien encabezó la delegación de su país en las frustradas negociaciones de Islamabad junto al canciller Abbas Araqchi-, desestimó las declaraciones de Washington y afirmó públicamente que las nuevas amenazas de Trump no tendrían ningún tipo de efecto sobre las decisiones de Irán.

Las fallidas discusiones del fin de semana en Pakistán representaron el primer encuentro directo de alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Según trascendió, los principales escollos que dinamitaron el acuerdo de paz radican en la negativa iraní a ceder el dominio sobre el estrecho de Ormuz, la disputa por la liberación de los millonarios fondos iraníes congelados y el polémico avance del programa nuclear de Teherán.

Con información de EFE y France 24.