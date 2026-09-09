Inundaciones en Nepal: cómo el desastre natural con el glaciar dejó al descubierto un fallo en las alertas

Un colapso masivo de masa helada, barro y roca en la cadena montañosa del Himalaya provocó una crecida devastadora que arrasó con múltiples comunidades en Nepal, siendo esto una catástrofe sin precedentes en la nación.

La magnitud de la tragedia se refleja en un saldo de al menos 1.370 personas fallecidas y más de 5.000 desaparecidas, además de provocar una emergencia humanitaria que mantiene a miles de desplazados en refugios temporales.

El desencadenamiento de la catástrofe comenzó exactamente a las 8:37 de la mañana, momento en que los instrumentos de medición detectaron una vibración inicial. No obstante, dicha señal fue interpretada erróneamente por las redes de monitoreo como un sismo de baja intensidad cerca de la frontera con China, omitiendo el verdadero origen del evento.

Apenas siete minutos después del primer registro sísmico, cámaras de seguridad en la zona captaron cómo un torrente masivo de agua y escombros destruía por completo el puesto fronterizo de Gyirong Port. A pesar de la velocidad del evento, las autoridades locales no lograron procesar lo que sucedía a tiempo debido a la falta de sensores capaces de resistir el impacto inmediato de la corriente.

Cuáles fueron las fallas de prevención y qué opciones se manejan a futuro

La respuesta de las autoridades nepalesas se concretó formalmente hacia las 9:00 de la mañana, enviando un mensaje de texto de emergencia a los pobladores a las 9:15. Para cuando los habitantes recibieron la alerta en sus teléfonos móviles, la inundación ya había arrasado los asentamientos, evidenciando una brecha crítica de 38 minutos entre la primera señal física y la advertencia pública.

Investigadores de las universidades de Mánchester, Presidency de Calcuta y Katmandú concluyeron que la falla no responde a una negligencia humana puntual, sino al diseño conceptual de los sistemas de alerta. Las redes actuales fueron programadas para responder ante lluvias torrenciales o el desborde de lagos glaciares, pero no para interpretar el colapso repentino de laderas de hielo y roca.

Inundaciones que arrasaron pueblos entre Nepal y el Tíbet. Foto: NA

Estudios satelitales posteriores revelaron que el desastre dio señales previas que pasaron desapercibidas para los protocolos vigentes. Datos obtenidos mediante el satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea mostraron que la masa inestable registraba desplazamientos de unos 10 milímetros mensuales desde principios de año, sufriendo una aceleración anómala en los días previos al colapso.

Expertos y organismos internacionales señalan que la mitigación de futuros desastres requiere crear redes de monitoreo multilaterales combinadas con sistemas comunitarios en las zonas bajas. La coordinación entre imágenes satelitales, sensores terrestres y alertas locales autogestionadas resulta vital para garantizar que la información crítica llegue a tiempo a la población expuesta.

Cambio climático, obras y falta de cooperación: los factores tras los desastres de montaña

El fenómeno está estrechamente vinculado a los efectos del cambio climático en las regiones de alta montaña. El incremento constante de las temperaturas globales no solo adelgaza la cubierta de los glaciares, sino que derrite el permafrost, la capa del subsuelo congelado que funciona como aglomerante natural de la roca, desestabilizando laderas enteras.

A los factores naturales se suma la intervención humana en la zona mediante la construcción acelerada de carreteras y proyectos hidroeléctricos en los valles. Esta expansión de la infraestructura incrementa la exposición de comunidades enteras y trabajadores frente a eventos en cascada que antes ocurrían en zonas despobladas.

Otro obstáculo determinante para una prevención efectiva es la ausencia de protocolos de cooperación en tiempo real entre los países vecinos. Pese a que un evento similar afectó la misma cuenca en 2025, los compromisos entre Nepal y China para intercambiar datos de monitoreo en la frontera no llegaron a formalizarse en un tratado vinculante antes de la catástrofe.

Con información de Infobae.