Islas Malvinas: qué dijo el Gobierno sobre extender las sanciones más allá del petróleo y la ruta marítima con Chile

El Gobierno nacional detalló el alcance de su ofensiva diplomática, legal y económica para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. A través del vocero presidencial Adrián Ravier, el Ejecutivo habló sobre el impacto geopolítico de estas decisiones y la viabilidad de sancionar a corporaciones con negocios ajenos al petróleo, la polémica por la nueva ruta logística entre Chile y el Reino Unido, y el nivel de participación real de potencias como Estados Unidos e Israel en la renovada disputa diplomática con Londres.

Qué respondió Ravier sobre sancionar a empresarios que operan en las Islas Malvinas

El portavoz presidencial ratificó que las penalidades establecidas en la Ley 26.659 alcanzarán a cualquier empresa, proveedor, director o accionista con vínculos en la exploración o explotación en la zona de Malvinas. Las firmas infractoras perderán toda posibilidad de concretar acuerdos con el Estado argentino, quedarán excluidas de los beneficios fiscales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y no podrán participar de los negocios en la formación Vaca Muerta.

Ravier destacó que, a raíz del decreto 868 de 2026, las tres compañías tecnológicas más grandes de la industria petrolera mundial, que no tenían previsto extender sus operaciones en las Islas Malvinas, ya emitieron comunicados para tomar distancia del proyecto Sea Lion y evitar inhabilitaciones.

Sin embargo, la pregunta iba referida al ámbito pesquero y también a la reciente noticia vinculada al empresario Eduardo Elsztain, presidente de IRSA y Cresud, quien salió a justificar su participación accionaria cercana al 2 por ciento en la Falkland Islands Company (FIC).

Mediante un escrito, el desarrollador inmobiliario argumentó que un involucramiento económico activo en el territorio favorece la postura argentina y recordó los intentos de compra de la misma compañía impulsados por el expresidente Juan Domingo Perón y el empresario César Cao Saravia en décadas pasadas.

El empresario intentó adquirir el paquete mayoritario de la FIC en 2017 a través de una oferta pública, pero las autoridades británicas bajo el mandato de Theresa May bloquearon la operación. Ante las repercusiones, el canciller Pablo Quirno brindó un respaldo explícito a Elsztain y rechazó las acusaciones de traición en su contra.

Este vínculo económico cobra especial relevancia por la cercanía entre el empresario y Javier Milei: Elsztain facilitó el Hotel Libertador como búnker electoral y residencia presidencial durante los primeros meses de gestión, además de compartir con el mandatario un fuerte interés por la religión judía.

Qué dijo el gobierno sobre la nueva ruta marítima entre Chile y las Islas Malvinas

Frente a la consulta por el inminente puente comercial entre Punta Arenas y el archipiélago, el funcionario esgrimió falta de información y evitó un pronunciamiento directo sobre el acuerdo. En este sentido, Ravier se limitó a destacar el compromiso del presidente chileno José Antonio Kast para no proveer asistencia logística vinculada de forma exclusiva a la explotación de hidrocarburos.

La noticia de la nueva ruta la reveló este jueves 3 de septiembre el medio chileno El Mercurio, que sentenció que comenzaría a estar operativa a partir de noviembre.

Según replicó el medio chileno Emol, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, es uno de los impulsores de la ruta marítima y le declaró a El Mercurio que la economía del sur de Chile se vio afectada por una declaración del Mercosur en el año 2011, la cual fue respaldada por el país chileno, que prohíbe la recalada de barcos con banderas británicas, y que generó un perjuicio de US$300 millones.

Radonich acotó que la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas ya cerró un contrato con la naviera chilena Eastern Island y que el primer viaje está pactado para noviembre.

Incluso, indicaron que el próximo 28 y 29 de septiembre, una delegación británica llegará a Punta Arenas para una rueda con proveedores chilenos. En este sentido, la subdirectora de la Corporación de Desarrollo, Louise Ellis, y el miembro del directorio de la Cámara de Comercio local, Mike Summers, resaltaron el «interés» chileno en retomar la conexión marítima.

Radonich aseveró que los británicos desenvolsarían US$20 millones al año, y descartó algún tipo de conflicto diplomático, ya que el barco no sería de origen inglés. En julio, el gerente de proyectos estratégicos de Falkland Islands Development Corporation (FIDC), Sam Cockwell, señaló que «existe un claro interés por parte de Chile en restablecer una conexión marítima comercial» con los ingleses.

Por último, detallaron que el tipo de carga que buscan transportan va desde gas licuado y repuestos a alimentos y materiales de construcción. En la actualidad, los «kelpers» tienen una sola conexión con Montevideo, lo que implica una navegación de casi 2.000 kilómetros y que con Punta Arenas lograrían reducir la distancia a la mitad.

Ravier habló sobre la posición de Estados Unidos e Israel sobre las Islas Malvinas

Por otro lado, el vocero presidencial fue consultado tanto por los recientes mensajes de apoyos de altos funcionarios del gobierno de Israel, como así también la omisión del caso Malvinas en la reunión que mantuvieron Donald Trump con el primer ministro británico, Andy Burnham.

«No ha habido un pedido del Presidente Milei a Donald Trump para que revea la situación con Inglaterra, eso corresponde al Presidente de los Estados Unidos. Y no ha habido, tampoco, un pedido al funcionario de Israel para que haga las declaraciones que hizo. Sí, el Presidente Milei ha dicho que espera de los aliados algún acompañamiento, pero no ha habido, en cuanto a lo demás, acciones conjuntas, es unilateral», sentenció el vocero.

La consulta devino por la crisis bilateral que se desató tras la decisión del gobierno británico de prohibir el comercio de bienes y servicios procedentes de los asentamientos israelíes ubicados en Cisjordania. Como represalia ante esta medida, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, instó al primer ministro Benjamin Netanyahu a reconocer de manera pública el reclamo territorial argentino sobre el archipiélago y a imponer sanciones contra Londres por la ocupación de las islas

El origen de la tensión radica en el replanteamiento integral de las relaciones impulsado por el ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband. El funcionario prevé anunciar un paquete de medidas para prohibir el ingreso de productos originados en asentamientos civiles israelíes construidos en territorios capturados en 1967, a los cuales el Reino Unido considera ilegales según el derecho internacional.

Horas después de la difusión de estas medidas, Itamar Ben Gvir acudió a la red social X para exigir un pronunciamiento de Netanyahu a favor de la Argentina. “Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, publicó el titular de Seguridad Nacional.

Además, el funcionario acusó a Gran Bretaña de realizar perforaciones petroleras para apropiarse de los recursos económicos del país sudamericano, pese a que la principal compañía detrás del proyecto Sea Lion es de origen israelí. En sintonía con estos reclamos, Yair Netanyahu, hijo del primer ministro, también afirmó que el territorio insular le pertenece a la Argentina, mientras que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, exigió la remoción del embajador británico en Tel Aviv.

El reclamo israelí se produjo apenas una semana después de que el gobierno estadounidense utilizara la causa Malvinas como un elemento de coerción contra Londres. A fines de agosto, Donald Trump afirmó desde el Despacho Oval que siempre revisa todas las posturas de su administración, ante una consulta específica sobre la disputa territorial entre Argentina y Reino Unido. Esta declaración ocurrió luego de que funcionarios del Pentágono amenazaran a la gestión de Andy Burnham con modificar la histórica neutralidad norteamericana si Gran Bretaña no eleva su inversión en defensa hasta el 5 por ciento de su Producto Bruto Interno.

Para la Casa Blanca, el plan de inversión militar británico representa un paso correcto, pero insuficiente. Pese a esta controversia, el primer contacto directo entre Trump y Burnham tras el incidente obvió por completo la cuestión del Atlántico Sur.

Durante una conversación telefónica oficial este lunes, los líderes dialogaron sobre el crecimiento del empleo, el respaldo a Ucrania y la necesidad de priorizar la paz en Medio Oriente a través de una solución de dos Estados. Según detalló Downing Street, los mandatarios evitaron las menciones a la soberanía del archipiélago austral en su intercambio.

El Gobierno cambió su postura sobre la autodeterminación de los británicos en las Islas Malvinas

La cadena nacional de Javier Milei sobre las Islas Malvinas tuvo un particular comienzo en referencia a la posibilidad de elegir la nacionalidad de los habitantes británicos.

«En 1833 el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizado en las islas es inválido«, sentenció el presidente.

Esto fue continuado este martes por parte de Ravier: «Esto invalida de raíz cualquier referéndum con el que la potencia ocupante pretenda justificar su presencia, como quisieron hacer en el año 2013″.

Se trata de un giro radical por parte de la administración libretaria. El pasado 2 de abril del 2025, el jefe de Estado había resaltado el derecho de los isleños: «Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos hacer de Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos y que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo».

Esto generó que múltiples repercusiones en su momento. Incluso, el Concejo Municipal de Bariloche declaró persona no grata a Milei por su discurso. La moción se aprobó por mayoría y la votación contó con la presencia de veteranos de guerra.

El proyecto de comunicación 287/25 en repudio «a los dichos de Javier Milei sobre la soberanía en las islas Malvinas» fue presentado por el concejal Leandro Costa Brutten ( del partido Incluyendo Bariloche) por los dichos del jefe de Estado en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos. La iniciativa propuso, en su articulado, declarar además persona no grata al jefe de Estado.

El concejal comenzó leyendo las palabras de Milei con respecto a que Argentina debía ser un país próspero antes de reclamar por la soberanía. Después, apuntó a la parte de su discurso que reivindicaba el principio de autodeterminación de los isleños o kelpers en las Malvinas.

El concejal aseguró que esto contradice el reclamo histórico del país por Malvinas y hasta catalogó la iniciativa como un intento de «desmalvinización».

Con respecto a la votación, desde el PRO solicitaron retirar la declaración de «persona no grata» y dejar solamente la parte de repudio al discurso para apoyar la iniciativa.

Sin embargo, el pedido no prosperó: «Todavía tenemos causas de suicidios de excombatientes, todavía tenemos familias que no han sido reconocidas y que ni siquiera pueden viajar a ver al padre que quedó en Malvinas», respondió el concejal. Finalmente, el proyecto se aprobó con ocho votos a favor y salió por mayoría gracias a la ausencia de los concejales Samanta Echenique, Facundo Blanco Villalba y María Coronado.