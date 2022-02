El pedido de un argentino en Ucrania: “queremos escapar pero no hay nafta»

Es dramático el panorama que vive Ucrania tras el inicio del ataque militar del Rusia. Desde la madrugada de hoy, miles de ucranianos están abandonando la capital, Kiev, provocando embotellamientos de varios kilómetros de extensión y desabastecimiento de combustibles. Un argentino que vive hace dos años en el país y está casado con una ciudadana ucraniana, Alejandro Herlan, contó la situación desesperante que está atravesando en las últimas horas.

La Cancillería argentina informó que la sugerencia de la embajada nacional en Ucrania es que los argentinos y argentinas que se encuentren en ese país abandonen el territorio, ante el ataque ruso. Actualmente, hay 83 argentinos registrados permanentes en Ucrania y unos 20 en tránsito.

«Queremos escapar pero no hay nafta. Ojalá la Embajada argentina nos trate de ayudar, que nos manden el Tango 01″, suplicó Herlan en declaraciones a Radio con Vos. Hasta este miércoles «estaba bastante tranquilo«, reconoció, ya que pensó que «no iba a pasar nada y que eran provocaciones» del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

«Pensé que después de todas las sanciones económicas Rusia no iba a hacer nada. La pudrió Putin a la mañana mientras dormíamos. Ahora sí estoy preocupado», expresó.

​​«Al primer lugar que fuimos fue al supermercado. Las tarjetas de crédito y débito ya no funcionan, sólo con efectivo. Habitualmente se ven 100 personas, pero hoy había 2.000. Hicimos una cola de una hora y media», contó.

«Para sacar plata de los cajeros también hay millones de personas y te ponen límites, no podés sacar todo lo que quieras. En los bancos hay órden de que no te pueden dar dólares o euros, sólo podés sacar la moneda local. Nafta no hay y en las farmacias también hay colas larguísimas», describió.

En cuanto a su situación particular, indicó que junto a su familia intentarán «salir en auto a Polonia, pero no hay nafta en las estaciones de servicio». «Todos los autos se están yendo para Polonia, las carreteras están inundadas de autos…Está difícil salir. Los trenes también…Hay pocos tickets, pero no sé si funcionan», completó.

​Contó que llamó a la Embajada de Argentina en Ucrania pero no lo atendieron, después se pudo comunicar con un teléfono de emergencia. «Ellos no saben nada. Me mandaron un correo electrónico diciendo ‘cuidate’ y nada más. En la Embajada no puedo confiar, así que vamos a tratar de salir en auto», concluyó.