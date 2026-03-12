El punto que nadie bombardeó en Irán: ¿Por qué Israel y Estados Unidos no atacan la isla de Jark?

La ofensiva militar de Israel y Estados Unidos contra Irán dejó miles de objetivos atacados en distintas ciudades, pero un enclave petrolero permanece intacto: la isla de Jark. Este territorio concentra la mayor parte del petróleo que exporta Teherán y su destrucción podría provocar un fuerte impacto en el mercado energético global.

Según informó BBC Mundo, desde el inicio del conflicto la operación militar contra Irán incluyó más de 200 aeronaves y numerosos buques de guerra. Los ataques alcanzaron cerca de 5.000 puntos en el país y provocaron más de 1.000 muertos, además de daños en ciudades como Teherán, Qom, Tabriz y Minab.

El enclave petrolero de Irán que concentra el 90% del crudo exportado

En apenas 24 kilómetros cuadrados, la isla de Jark concentra tanques y depósitos donde se almacena cerca del 90% del petróleo que Irán vende al exterior. Desde allí se despachan millones de barriles hacia los mercados internacionales.

El analista de Medio Oriente de Chatham House, Neil Quilliam, explicó a BBC Mundo: “Es un punto vital para la supervivencia de Irán, pero creo que tanto EE.UU. como Israel saben que, si lo atacan o causan algún daño allí, el perjuicio en términos energéticos sería irreversible”.

La terminal petrolera de Jark recibe crudo de yacimientos marinos y lo procesa para exportación.

La terminal recibe petróleo de los yacimientos marinos Aboozar, Forouzan y Dorood, conectados mediante una red de tuberías submarinas. Según reportes del ministerio de Hidrocarburos iraní, por esta infraestructura circulan alrededor de 1,3 millones de barriles diarios y tiene capacidad para almacenar 18 millones de barriles.

La importancia histórica y energética que explica por qué no fue bombardeada

La isla tiene relevancia estratégica desde hace más de 2.000 años, cuando formaba parte del comercio regional en el Golfo. En el siglo XX se transformó en el principal centro de exportación de hidrocarburos durante el reinado del sha Mohammad Reza Pahlavi, con infraestructura desarrollada en parte por empresas estadounidenses.

Quilliam también advirtió sobre el impacto global de una ofensiva directa. “Irán es el cuarto productor de petróleo en el mundo. Ya los precios del petróleo están alcanzando niveles récord, un resultado inesperado para Washington cuando comenzó con este conflicto”.

El diario británico The Guardian informó que asesores del Pentágono sugirieron evitar bombardear la isla y evaluaron en su lugar tomar el control del enclave. Uno de los funcionarios explicó el objetivo: “Si no pueden vender el petróleo, (Irán) no tiene cómo financiar el régimen”.