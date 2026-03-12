Un muerto en ataque de Irán contra dos buques petroleros frente a las costas de Irak por guerra en Medio Oriente

Irán lanzó este jueves una nueva oleada de ataques contra las infraestructuras petroleras de los países del Golfo, lo que provocó una nueva subida de los precios del crudo a pesar de la histórica liberación de reservas estratégicas anunciada la víspera. Hubo un muerto en una ofensiva contra dos buques frente a costas de Irak.

Esta guerra, que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, ha adquirido una dimensión regional y amenaza el suministro mundial de crudo, ya que el tráfico se ha paralizado en el estratégico estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo volvió a subir por la guerra en Irán

El barril de Brent del mar del Norte volvió a superar los 100 dólares este jueves por la mañana, a pesar de la intervención sin precedentes de las grandes potencias en el mercado.

Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre ellos Estados Unidos, decidieron el miércoles liberar una cantidad récord de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para calmar las preocupaciones sobre el suministro.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, precisó que 172 millones de barriles se pondrán en circulación «a partir de la próxima semana».

Pero, en el decimotercer día del conflicto, los daños en las infraestructuras petroleras se extienden. Baréin denunció un ataque iraní contra depósitos de hidrocarburos y pidió a los habitantes que permanecieran en sus casas debido al humo provocado por las llamas desatadas.

En Omán, los almacenes de combustible del puerto de Salalah también ardieron la víspera tras un ataque con drones, mientras que Arabia Saudita informó de un nuevo ataque con drones contra el yacimiento petrolífero de Shaybah, en el este del país.

Ataque a buques petroleros frente a costas de Irak



Un ataque perpetrado este jueves contra dos petroleros en el Golfo, frente a las costas de Irak, cuyo origen aún se desconoce, causó al menos un muerto, mientras que los equipos de rescate buscan a varios desaparecidos, según la autoridad portuaria.

La televisión estatal iraquí difundió imágenes de un barco en el mar del que se elevaban impresionantes bolas de fuego y columnas de humo.

Un buque portacontenedores también fue alcanzado el jueves por un «proyectil desconocido» frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó un «pequeño incendio» a bordo, según la agencia marítima británica (UKMTO), después de que al menos tres barcos fueran atacados el día anterior.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había prometido que pronto reinaría una «gran seguridad» en la región, un cuello de botella por el que suele pasar una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL).

También aseguró que «28 buques minadores» iraníes habían sido atacados, ya que uno de los principales temores de la comunidad internacional es que se instalen explosivos submarinos en el paso de Ormuz.