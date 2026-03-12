Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de su reserva para contener la suba del crudo

El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más importantes del mundo y por allí circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa a nivel global.

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente y su impacto en los mercados energéticos, Estados Unidos anunció que pondrá en circulación 172 millones de barriles de petróleo provenientes de su Reserva Estratégica. La medida busca amortiguar la presión sobre los precios internacionales del crudo.

El secretario de Energía, Chris Wright, informó que la liberación del petróleo comenzará en los próximos días y se realizará de manera escalonada durante aproximadamente 120 días, siguiendo el ritmo previsto de distribución.

La decisión fue tomada luego de un acuerdo alcanzado entre los países que integran la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que resolvieron liberar en conjunto 400 millones de barriles para compensar la caída del suministro global generada por la crisis en el Golfo Pérsico.

Según explicó el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, se trata de la mayor intervención coordinada sobre reservas petroleras realizada hasta ahora por la AIE. El objetivo es sostener la disponibilidad de crudo en el mercado internacional mientras persista la interrupción de las rutas comerciales.

Desde el gobierno estadounidense aseguraron que la utilización de las reservas será compensada posteriormente. Según indicaron, el plan contempla reponer cerca de 200 millones de barriles en el próximo año, superando el volumen que será liberado.

Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía aclaró que la utilización de las reservas estratégicas será gradual y adaptada a las capacidades de cada país miembro, con el objetivo de estabilizar el mercado y reducir la volatilidad de los precios mientras dure la crisis energética.

La situación se agravó tras el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, una respuesta a los ataques realizados por Estados Unidos e Israel. Este paso marítimo, ubicado entre Irán y Omán, es considerado estratégico para el comercio energético global.

Cada día atraviesan esa vía cerca de 15 millones de barriles de petróleo crudo y alrededor de cinco millones de barriles de combustibles refinados, lo que equivale aproximadamente a una quinta parte del transporte marítimo mundial de petróleo.