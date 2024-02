El rey Carlos III tiene cáncer: los lamentos y los deseo de recuperación de los líderes del mundo

Este lunes el palacio de Buckingham dio a conocer que el Rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer. Tras ello, diferentes mandatarios internacionales y líderes de países británicos se lamentaron ante la noticia y le desearon «una pronta recuperación» al monarca del Reino Unido.

El premier inglés, Rishi Sunak, escribió en sus redes sociales «deseando a Su Majestad una pronta y completa recuperación».

«No tengo ninguna duda de que recuperará todas sus fuerzas en poco tiempo y sé que todo el país le deseará lo mejor«.

Wishing His Majesty a full and speedy recovery.



I have no doubt he’ll be back to full strength in no time and I know the whole country will be wishing him well. https://t.co/W4qe806gmv