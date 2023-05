Volvieron las dudas sobre quién es el padre del príncipe Harry, tras la coronación de Carlos III

Los rumores alrededor de quién es el verdadero padre del príncipe Harry, hijo del Rey Carlos III y Lady Di, han estado constantemente presentes en la vida del niño menor del matrimonio. Y, ante la nula participación del marido de Meghan Markle en la coronación de su padre, los comentarios volvieron a agitarse.

Las versiones surgieron a partir del polémico romance que años atrás protagonizó Lady Di con James Hewitt, el profesor de equitación de la princesa con la que tuvo un affaire extramatrimonial tras conocer que su marido tenía una relación con su actual esposa la reina Camilla.

Tras el nulo rol del príncipe Harry en la última coronación, que ocupó un asiento en la tercera fila de la abadía de Westminster junto al también relegado y cuestionado príncipe Andrés y se fue apenas terminada la ceremonia protocolar, las diferencias sigue siendo marcadas dentro de la Casa Real del Reino Unido.

Y los rumores, muchos.

Qué dijo Harry sobre los rumores acerca de su vínculo con Carlos III

El príncipe Harry nunca hizo oídos sordos ante los comentarios a su alrededor, alimentados incluso por su propio padre, el rey Carlos III. En sus memorias, el marido de Meghan Markle acusó abiertamente a su padre de hacer bromas crueles al respecto. Sin embargo, descartó de raíz la posibilidad de no pertenecer al linaje real de Reino Unido.

«A papá le gustaba contar historias, y esta era una de las mejores de su repertorio. Siempre terminaba con una explosión de filosofía… ¿Quién sabe si soy realmente el Príncipe de Gales? ¿Quién sabe si soy tu verdadero padre?» declaró Harry en su libro «En las sombras».

Harry escribió también que Carlos III “se reía y se reía, pensó que era una broma muy poco graciosa, dado el rumor que circulaba en ese momento de que mi verdadero padre era uno de los antiguos amantes de mamá: el mayor James Hewitt. Una de las causas de este rumor fue el llameante cabello pelirrojo del Mayor Hewitt, pero otra causa fue el sadismo» concluyó

Este fue uno de los temas que se abordó en la entrevista del Príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey. Aún defendiendo los desagradables dichos del Rey Carlos III sobre él, Harry defiende la paternidad diciendo: “mi madre no conoció al mayor Hewitt hasta mucho después de que yo naciera”.

Qué dijo el mayor James Hewitt sobre la supuesta paternidad del príncipe Harry

La presión mediática sobre el tema fue tanta que, en una entrevista de 2022, el propio James Hewitt tuvo que hablar al respecto. Entonces, el mayor comentó que no existía ninguna chance de que él fuera el padre de Harry.

“Realmente no hay ninguna posibilidad de que yo sea el padre de Harry. Te puedo asegurar absolutamente que no lo soy. Es cierto que el cabello rojo es similar al mío y la gente dice que nos parecemos. Nunca he fomentado estas comparaciones y, aunque estuve mucho tiempo con Diana, debo decir de una vez por todas que no soy el padre de Harry. Cuando conocí a Diana, él ya era un niño pequeño” declaró entonces al respecto.