Elecciones 2025 en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se medirán en segunda vuelta por la presidencia

La ministra del Trabajo y candidata oficialista, Jeannette Jara, junto al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se posicionaron como los dos aspirantes presidenciales que competirán en la segunda vuelta en Chile. Los resultados preliminares, con el 52% de las mesas escrutadas, confirmaron las expectativas previas, aunque el margen entre los primeros lugares fue más ajustado de lo proyectado por las encuestas. La fecha clave para el balotaje será el 14 de diciembre.

Según los datos oficiales, la militante comunista Jeannette Jara obtuvo el 26,58% de los sufragios, mientras que José Antonio Kast, representante de la denominada “nueva derecha chilena”, alcanzó el 24,32% de los votos. Ambos candidatos deberán enfrentarse en una contienda decisiva para definir quién asumirá la presidencia del país tras el mandato de Gabriel Boric. La atención ahora se centra en cómo se reconfigurarán los apoyos de cara a la próxima instancia electoral.

La principal sorpresa de la jornada fue el destacado desempeño de Franco Parisi, del Partido de la Gente (PDG), quien se ubicó en un tercer lugar con un 18,84% de los votos. Parisi mostró una notable fuerza en diversas regiones, especialmente en Valparaíso. La redistribución de sus votantes será determinante, y las primeras proyecciones sugieren un posible traspaso hacia la candidatura de derecha.

Elecciones 2025 en Chile: Apoyos y definiciones

El libertario Johannes Kaiser, quien obtuvo el 13,92% de los votos y representa un sector “a la derecha de la derecha”, anunció su respaldo a José Antonio Kast para la segunda vuelta. Kaiser había declarado previamente que apoyaría a cualquier candidato, excepto a Jeannette Jara. “Reconocemos la victoria de José Antonio Kast, y vamos a respaldar su candidatura en segunda vuelta”, afirmó desde su comando, acompañado por sus seguidores.

En contraste, la gran derrotada fue Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos y representante de la derecha tradicional, quien finalizó en un quinto lugar con el 13,25% de los sufragios. Matthei, quien había liderado las encuestas durante varios meses, reconoció rápidamente su derrota y se dirigió al comando de Kast para expresarle sus felicitaciones y su respaldo. La dirigente señaló que “son otros los elegidos a avanzar en la carrera presidencial”.

Los resultados para el resto de los candidatos fueron más modestos. El expresidente del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls, obtuvo el 1,28% de los votos, seguido por el independiente Marco Enríquez-Ominami con el 1,16%. Por su parte, el ultraizquierdista Eduardo Artés alcanzó el 0,66% de los sufragios, cerrando así la lista de las principales fuerzas políticas en esta primera vuelta.

Jornada electoral en Chile y reacciones

La jornada electoral se desarrolló con relativa normalidad en todo el país, pese a que más de 14 millones de chilenos estaban habilitados para sufragar. Las cifras preliminares se difundieron pasadas las 20:00 horas, y solo se reportaron algunas largas filas y eventuales disputas menores entre votantes y vocales de mesa en ciertos centros de votación en Santiago. Estos incidentes, sin embargo, no empañaron el proceso general.

El presidente Gabriel Boric se refirió a los resultados, felicitando a Jeannette Jara y José Antonio Kast por su pase a la segunda vuelta. El mandatario expresó su confianza en que “el diálogo, respeto y cariño por Chile, van a primar ante cualquier diferencia”. Boric también hizo un llamado a los ciudadanos a votar en conciencia en la segunda vuelta, que, según los analistas, se presenta con un panorama desafiante para ambos postulantes.