Chile celebra este domingo sus primeras elecciones presidenciales y parlamentarias con voto obligatorio

Más de 15,77 millones de personas están convocadas a votar este domingo en las primeras elecciones presidenciales de Chile con participación obligatoria, en una disputa entre candidaturas de izquierda y ultraderecha como favoritas, lo que definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años. En esta jornada, ocho aspirantes compiten por avanzar a una eventual segunda vuelta, fijada para el próximo 14 de diciembre, en caso de que ninguno supere el 50 por ciento de los votos.

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos

La contienda se centra entre la exministra comunista y candidata del oficialismo Jeannette Jara; el líder de la ultraderecha local José Antonio Kast; el diputado libertario Johannes Kaiser y la representante de la derecha tradicional conservadora Evelyn Matthei.

Con menores posibilidades, según las encuestas a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas con información de Xinhua, compiten también el dirigente deportivo Harold Mayne-Nicholls; el economista populista Franco Parisi; el profesor de extrema izquierda Eduardo Artés y el fundador del Grupo de Puebla Marco Enríquez-Ominami.

En un clima de expectación ante un posible balotaje, Chile celebra este domingo las primeras presidenciales con padrón inscrito de manera automática y voto obligatorio, mecanismo que se proyecta aumentará la participación respecto de procesos anteriores.

Elecciones en Chile: también se redefine el Congreso

Se realizarán también en paralelo las elecciones parlamentarias, que renovarán por completo la Cámara de Diputados y parcialmente el Senado.

Se proyecta que quien asuma la Presidencia de Chile en marzo próximo deberá gobernar con un Congreso fragmentado en términos de partidos políticos, con altos niveles de polarización y surgimiento de fuerzas antidemocráticas.

Según datos oficiales, 15.779.102 personas están habilitadas para sufragar, y el comportamiento de los nuevos electores es una de las principales interrogantes para los analistas.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas a nivel nacional.

Noticias Argentinas