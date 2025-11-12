Elecciones en Chile: en Bariloche pueden votar al futuro presidente 1.400 personas registradas

El Consulado General de Chile en Bariloche, ubicado en España 275, tendrá cuatro mesas habilitadas para votar el domingo 16 de noviembre. Foto: Chino Leiva

Chile tiene elecciones nacionales el próximo domingo 16 de noviembre para elegir al presidente para los próximos 4 años y en el Consulado General de Chile en Bariloche podrán emitir su preferencia para la conducción del país trasandino unas 1.400 personas que están empadronadas.

El voto en el exterior es voluntario y se aplica desde 2017 en las sedes consulares, pero para emitir el sufragio la persona con carnet de identidad o pasaporte chileno debe registrarse de la manera previa.

El cónsul general de Chile en Bariloche, Javier Matta, señaló a Diario RÍO NEGRO que en la sede del organismo, en calle España 275, se dispondrán cuatro mesas, con tres fiscales de mesa cada una (dispuestos por la autoridad electoral del consulado) y se podrá ejercer el voto de 8 a 18.

Para ejercer su derecho al voto deben presentar su carnet de identidad chileno o pasaporte, que puede estar vencido hasta un año antes.

Los electores deben ser mayores de 18 años y estar empadronados. Para saber si una persona está registrada en el Consulado de Bariloche o en una comuna de Chile, se puede realizar la consulta en el sitio web consulta.servel.cl.

“El voto fuera de Chile es totalmente voluntario y solo se puede votar a presidente”, aclaró el cónsul quien remarcó que se dispondrá de la boleta única de papel, que cuenta con el nombre de los ocho candidatos presidenciales y la persona debe marcar su preferencia con un línea vertical en el espacio que antecede al número de ubicación y nombre completo del postulante.

La jurisdicción del consulado regional abarca una amplia zona desde Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén hasta Corcovado en Chubut, pasando por la cordillera de Río Negro, la Región Sur hasta la costa incluyendo San Antonio Oeste y Sierra Grande.

“Solicitamos a las personas que se interesen por las elecciones, que ingresen al Servel a ver donde votan. Los que viven en Bariloche, Dina Huapi, Villa Mascardi esperamos que ejerzan su derecho a voto y concurran ese día, que no encuentren excusas para notar”, señaló Matta.

Si están registrados en Chile es obligatorio o hay que justificar el no voto

El cónsul general de Bariloche indicó además que las personas que tienen su domicilio electoral en Chile tienen el voto obligatorio y allí deben elegir no solo al presidente sino también senadores y diputados regionales, cargos que se renuevan en la misma elección nacional.

Los chilenos que viven en Argentina pero tienen domicilio electoral en Chile tienen la opción de viajar para ejercer su derecho o justificar su inasistencia.

Con el solo hecho de acreditar su residencia en el exterior se pueden excusar de acudir, pero se debe informar el justificativo después de la fecha de elecciones al Juzgado Policial de la Comuna donde figura en el padrón, anexando la fotografía del documento argentino que acredita el domicilio en el país.

En caso de no justificar el no voto, el elector puede ser multado, según la normativa chilena, pero esa medida solo rige en la comuna donde debía emitir el sufragio, no aplica otras sanciones como pueden ser la restricción de ingreso o salida del país o la realización de trámites.

Hay ocho candidatos presidenciales en Chile

La boleta en Chile no tiene fotografías ni logos, tampoco colores que identifiquen las fuerzas.

Los candidatos presidenciales son Franco Parisi Fernández; Jeannette Jara Román; Marco Antonio Enriquez- Ominami Gumucio; Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen; José Antonio Kast Rist; Eduardo Antonio Artes Brichetti; Evelyn Matthei Fornet; y Harold Mayne-Nicholls Secu.

Boleta única de papel de Chile con los ocho candidatos a presidente para las elecciones del 16 de noviembre de 2025.

En Chile para obtener el triunfo en primera vuelta el candidato debe obtener el 50% más un voto, de lo contrario se va a una segunda vuelta que se realizará el 14 de diciembre.