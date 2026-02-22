En fotos | Pánico en México: así fueron los ataques del Cártel de Jalisco tras el asesinato de “El Mencho”

El occidente y norte de México se convirtieron en un escenario de guerra urbana durante este domingo. Tras confirmarse la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, mundialmente conocido como «El Mencho» y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal desató una ola de represalias brutales. Las calles se llenaron de explosiones, vehículos incendiados y un pánico generalizado que obligó a las autoridades a declarar el estado de máxima alerta.

Foto: Gentileza.

Según la información reportada por el portal Infobae, el caos se originó como respuesta directa a un operativo de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, coordinado con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

La incursión militar tuvo lugar en el municipio de Tapalpa y culminó con un enfrentamiento letal donde las fuerzas armadas lograron abatir al histórico dirigente criminal, uno de los hombres más buscados del mundo.

Foto: Gentileza.

El saldo del operativo federal fue contundente y no registró bajas entre los uniformados. Cuatro miembros del cártel murieron en el lugar del enfrentamiento, mientras que otros tres integrantes, incluido el propio Oseguera Cervantes, fallecieron mientras eran trasladados vía aérea hacia la Ciudad de México bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Tras asegurar la zona, las autoridades confirmaron la detención de dos sospechosos y la recuperación de un arsenal pesado que incluía vehículos blindados y lanzacohetes diseñados específicamente para derribar aeronaves militares.

Foto: Gentileza.

Narcobloqueos, código rojo y caos en las calles

La confirmación de la caída del líder narco desató la furia inmediata de sus células operativas. El epicentro de la violencia se ubicó en el estado de Jalisco, donde rápidamente se multiplicaron los bloqueos con vehículos siniestrados y los enfrentamientos armados a plena luz del día. La Zona Metropolitana de Guadalajara y los principales accesos a las rutas federales fueron los puntos más críticos.

En municipios como Zapopan, la quema de un camión cisterna en el Periférico Norte y en la ruta a Saltillo provocó el colapso total del tránsito y el terror entre los habitantes, quienes debieron buscar refugio en comercios y viviendas cercanas. La escalada de violencia fue tal que un importante hospital en Guadalajara tuvo que ser desalojado bajo un estricto protocolo de seguridad tras reportarse el deceso del líder criminal en sus instalaciones.

Foto: Gentileza.

Frente a la extrema gravedad de la situación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la implementación del código rojo en toda la entidad y la instalación urgente de una mesa de seguridad para intentar contener los ataques coordinados.

A través de un comunicado oficial, Lemus le pidió a la población que no circule por las áreas conflictivas y que siga estrictamente las recomendaciones de resguardo domiciliario para no exponerse a situaciones de riesgo, ya que las balaceras continuaban activas en varios sectores.

Las llamas también consumieron decenas de tráileres y unidades de carga comercial en Ciudad Guzmán, Atoyac y en el vital corredor carretero que conecta hacia Colima, bloqueando por completo el kilómetro 40 de la autopista. Mientras los bomberos y las fuerzas de seguridad intentan despejar las rutas y recuperar el control territorial, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum convocó a una conferencia de prensa urgente junto al Comité de Seguridad para brindar los detalles oficiales del operativo militar y trazar los pasos a seguir frente a la violenta reacción del cártel.