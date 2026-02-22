Ola de violencia en México: Cancillería recomendó no viajar a Jalisco tras la muerte de “El Mencho”

Frente a la escalada de violencia en el estado de Jalisco, México, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la Cancillería argentina emitió una recomendación oficial para evitar traslados a esa jurisdicción.

El Gobierno instó a los ciudadanos a evaluar la necesidad de viajar y, a menos que sea imprescindible, postergar sus desplazamientos hasta que el panorama de seguridad se estabilice tras los múltiples ataques y bloqueos registrados en la región.

Para quienes ya se encuentran en territorio mexicano, las autoridades argentinas sugirieron extremar las medidas de cuidado, mantenerse informados mediante canales oficiales y acatar rigurosamente las alertas de seguridad locales.

El comunicado, difundido en un contexto de máxima tensión por la contraofensiva del CJNG, busca proteger a los residentes y turistas argentinos ante la parálisis de rutas y el cierre de infraestructuras clave en el oeste mexicano.

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden contactarse con el Consulado Argentino a través del correo electrónico institucional o al teléfono de guardia disponible las 24 horas.

La advertencia surge como respuesta directa al «Código Rojo» decretado en Jalisco, donde los enfrentamientos entre militares y células criminales han alterado profundamente el orden público durante este mes de febrero de 2026.

Foto: Gentileza.

El Ejército mexicano abatió al líder del Cartel de Jalisco

“El Mencho” tenía 59 años y era uno de los delincuentes más buscados por México y Estados Unidos, que incluso ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su detención.

Bajo su liderazgo, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolidó como una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de México, con presencia territorial en múltiples estados y participación en narcotráfico internacional, uso de artefactos explosivos y enfrentamientos armados contra fuerzas de seguridad.

«Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México», indicó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Tras confirmarse la muerte de «El Mencho», el Cártel desató una violenta contraofensiva que mantiene bajo fuego a varios puntos de México.

Las redes sociales se han inundado de videos captados por ciudadanos que muestran escenas de guerra urbana: ráfagas de armas largas, incendios de vehículos de transporte público y comandos armados tomando el control de arterias principales en una demostración de fuerza coordinada por la organización criminal.

La ofensiva del cartel no se limitó a Puerto Vallarta, sino que se extendió rápidamente a al menos cinco estados.

El modus operandi registrado en las grabaciones de los testigos muestra a sujetos encapuchados despojando a particulares de sus autos para utilizarlos como barricadas incendiarias.

Se han reportado ataques directos a balazos contra la Guardia Nacional en la carretera a Chapala y emboscadas a policías estatales y municipales en puntos estratégicos de Guadalajara, como Calzada del Ejército y Revolución.