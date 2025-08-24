España se enfrenta a la ola de calor “más intensa” desde que hay registros 

La ola de calor que atravesó España en la primera semana de agosto fue la más intensa desde que se tienen registros. (Gentileza)

La ola de calor que azotó a España en la última quincena fue “la más intensa” desde que existen registros en ese país. Así lo confirmó La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que precisó que se alcanzó una anomalía de 4,6 °C respecto a las temperaturas habituales para el período.

A través de una publicación en la cuenta oficial de la red social X, la Aemet confirmó: “La reciente ola de calor ha sido la más intensa desde que hay registros en España”. También pidió precauciones principalmente para las zonas de la Península, especialmente del norte, centro y sureste.

📈🧵La reciente ola de calor ha sido la más intensa desde que hay registros en España.



→ Con datos provisionales, tuvo una anomalía de 4.6 °C y supera a la de julio de 2022, la más intensa hasta ahora con 4.5 °C de anomalía. pic.twitter.com/shnuYAEThU — AEMET (@AEMET_Esp) August 24, 2025

Según datos históricos, la temperatura media actual superó a la de julio de 2022, con unas temperaturas 4,6 °C superiores a las máximas normales de una ola de calor. En esa ola de calor esa desviación de temperaturas fue de 4,5 ºC, explicó la Aemet.

Según la agencia, desde 1975 se registraron 77 olas de calor en España, de las que seis tuvieron una anomalía de 4 °C o más. Sin embargo, cinco de ellas se produjeron desde 2019, un indicio del agravamiento de estos fenómenos.

Además, el calor alimentó los grandes incendios forestales que aún combaten España y Portugal, con ocho muertos, cuatro en cada país, y más de 400.000 hectáreas arrasadas entre los dos países.

🔥 El peligro de incendios se encuentra este domingo en niveles muy altos o extremos en amplias zonas de la Península, especialmente del norte, centro y sureste.



Un día más, extrema las precauciones. https://t.co/Eyx5iwJ4eV pic.twitter.com/ru9QIZw86o — AEMET (@AEMET_Esp) August 24, 2025

En 2025, la serie de episodios cálidos superó ampliamente a los fríos. Aunque marzo fue inusualmente frío y mayo entró en la normalidad. Con los datos observados hasta la tercera semana de agosto y la predicción climática para el cierre del mes, la Aemet anticipó que agosto de 2025 terminará entre los cuatro más calurosos de toda la serie histórica. Cuatro de esos cinco agostos más cálidos corresponden precisamente a los cuatro últimos años; el quinto remite al verano de 2003.