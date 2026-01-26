Argentina estará presente en una cumbre de jefes militares organizada por Estados Unidos: de qué se trata

El alineamiento estratégico con Estados Unidos sumó un nuevo capítulo. El Gobierno nacional confirmó que enviará una delegación de máxima jerarquía a la cumbre de jefes militares del hemisferio organizada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La decisión busca reinsertar a las Fuerzas Armadas argentinas en la mesa chica de la seguridad continental, donde se definirán las nuevas doctrinas contra el narcotráfico y la ciberdefensa

Según anticipó La Nación, la cita está programada para el 11 de febrero en Washington D.C. y será encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Dan Caine. Se espera que la comitiva argentina esté liderada por el General de Brigada Marcelo Dalle Nogare, actual jefe del Estado Mayor Conjunto, quien viajará días antes para mantener reuniones bilaterales.

La decisión de asistir con representantes de máxima jerarquía ya fue comunicada a la diplomacia norteamericana. Según ratificaron fuentes de la cartera de Defensa, la delegación llevará la instrucción de reforzar el compromiso del país con la seguridad continental y profundizar la integración operativa con aliados regionales y fuerzas de la OTAN.

Presti toma juramento al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare. (Foto: gentileza)

Financiamiento y modernización

La asistencia al foro tiene objetivos pragmáticos más allá de lo protocolar. Para la administración de Javier Milei, el encuentro funciona como una plataforma para consolidar acuerdos técnicos iniciados el último año.

En la agenda de la delegación argentina figura no solo la planificación de ejercicios conjuntos, sino también la gestión de financiamiento para la modernización de equipamiento militar, un eje central para las Fuerzas Armadas. La participación marca, además, un cambio de doctrina respecto a la gestión anterior, priorizando ahora la presencia en todos los ámbitos de discusión liderados por Washington.