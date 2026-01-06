Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez está cerrando el centro de torturas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, está procediendo al cierre de un centro de torturas en el corazón de Caracas, tras la caída de Nicolás Maduro.

«Tenían una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada«, aseguró el mandatario norteamericano.

Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

El mandatario estadounidense se refirió a Maduro como “un tipo violento” y sostuvo que “ha matado a millones de personas”.

Además, habló del operativo del sábado en Caracas. “Se cortó la electricidad en casi todo el país, fue entonces cuando supieron que había un problema. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas”; al tiempo que destacó que “152 aviones participaron en la operación en Venezuela”.

Delcy Rodríguez y un gobierno bajo presión

Delcy Rodríguez inició su gobierno interino en Venezuela bajo la presión de cumplir las demandas energéticas de Estados Unidos y reacomodar el chavismo sin Nicolás Maduro.

Rodríguez, de 56 años, fue investida ante el Parlamento el lunes, casi en el mismo momento en que Maduro se declaró «no culpable» ante un juez de Nueva York de varios cargos, el principal por narcotráfico.

«Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos», dijo al asumir Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro desde 2018 y primera en la línea de sucesión.

Rodríguez ya envió una primera carta a Trump en la que aboga por una relación equilibrada y de respeto. El presidente estadounidense ya le advirtió que si «no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro».

Con infobae y AFP