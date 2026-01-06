EN VIVO
En vivo | Tensión en Venezuela: las dudas que hay en Estados Unidos sobre la intervención y el futuro de Caracas
Nicolás Maduro conoció ayer oficialmente la acusación en su contra en Estados Unidos. Mientras tanto, el régimen chavista se reorganiza tras su captura. El minuto a minuto.
Tras un ataque, liderado por Donald Trump, que se realizó durante la madrugada del 3 de enero, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran privados de su libertad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Estados Unidos.
Durante su traslado, desde Venezuela, el exmandatario venezolano escuchó los cargos por los que se lo capturaba. Ayer las causas por conspiraciones narcoterroristas se hicieron oficiales ante la Justicia Federal. Ya juró Delcy Rodríguez como presidenta interina. Seguí en Diario RÍO NEGRO el minuto a minuto.
Tensión máxima tras la captura de Maduro
Las primeras horas de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela
La mandataria de 56 años, fue investida ante el Parlamento el lunes, casi en el mismo momento en que Maduro se declaró «no culpable» ante un juez de Nueva York de varios cargos, el principal por narcotráfico.
En las horas siguientes a su investidura, visitó el mausoleo de Hugo Chávez, padre de la llamada Revolución Bolivariana.
Rodríguez ya envió una primera carta a Trump en la que aboga por una relación equilibrada y de respeto.
La presidencia interina de Rodríguez tiene una duración máxima 180 días, tras lo cual tendrá que llamar a elecciones.
La UE mantendrá contacto con Delcy Rodríguez para «defender sus intereses y principios».
La portavoz de la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, destacó que el bloque mantendrá “un compromiso específico con las autoridades venezolanas para salvaguardar nuestros propios intereses y defender nuestros propios principios”.
Marco Rubio habló con los líderes del Congreso: las dudas sobre la intervención en Venezuela
Los líderes republicanos ingresaron a la sesión a puertas cerradas en el Capitolio apoyando en gran medida la decisión de Trump de remover por la fuerza al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del poder, pero muchos demócratas emergieron con más preguntas
Javier Milei durante el Foro de Davos respaldará la intervención en Venezuela de Donald Trump
El mandatario, escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, viajará a Suiza para dar el presente en el foro que se celebra del 19 al 23 de enero bajo el lema ‘Un espíritu de diálogo’.
María Corina Machado prometió regresar a Venezuela «lo antes posible» y criticó a Rodríguez
Esta es la primera entrevista que concede Machado a un medio de comunicación desde que militares estadounidenses capturaron y sacaron por la fuerza de Caracas al mandatario Nicolás Maduro la madrugada del sábado en un audaz operativo con bombardeos en la capital venezolana.
«Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible», aseguró Machado, aún cuando el presidente Donald Trump pareció haberla apartado del proceso para una transición de gobierno en declaraciones posteriores al ataque.
Denunció que Rodríguez, quien juramentó el lunes como presidenta interina en lugar del depuesto Maduro, «es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico» en Venezuela.
Rodríguez, quien ha manifestado su disposición a cooperar con Washington.
Reportan disparos cerca del Palacio de Miraflores en Caracas
Por el momento, desde el régimen chavista que gobierna tras la salida de Maduro no brindaron información al respecto de la ola de disparos contra la sede del Poder Ejecutivo venezolano.
Según los pocos datos que salieron de fuentes de la zona, todo empezó a las 20, cuando drones no identificados sobrevolaron la zona y en respuesta unidades de defensa antiaérea abrieron fuego, como así también se vieron hombres armados por las calles.
Por su parte, desde Infobae indicaron a través de fuentes parlamentarias venezolanas que la situación fue «controlada» y que el palacio se encuentra bajo estricta vigilancia.
🔴 #URGENTE | En los últimos 45 minutos se han escuchado intensos disparos en Caracas, incluso cerca del palacio presidencial. También se reportan posibles ruidos de drones o aeronaves y cortes de energía en algunas zonas.— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 6, 2026
Por ahora, no hay información oficial sobre lo que está… pic.twitter.com/m0yYGB71xJ
Desde Estados Unidos niegan presunto «pacto» interno de la captura de Maduro
El régimen de Venezuela ordena detener a quienes apoyen la intervención de EE.UU.
“Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República (…) con miras a su juzgamiento”, indica el texto, refrendado por la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Según informó CNN En Español, el decreto había sido anunciado a fines de septiembre, luego del inicio del despliegue naval estadounidense en el Caribe. Si bien se desconocía su contenido, se supo que el mismo fue actualizado este fin de semana tras la captura de Nicolás Maduro. La medida tiene rango de ley y se prolongará durante 90 días, con una posible prórroga.
Un fiscal federal pidió activar la extradición de Maduro a la Argentina
Stornelli contextualizó que la situación de detención sobre Maduro en Estados Unidos «ha tomado estado público» y puntualizó que sobre el exmandatario también pesa un «llamado de V.S. a prestar declaración indagatoria, con orden de detención vigente, todo ello en virtud de la manda de la Excma Cámara de Apelaciones del Fuero”.
La presentación tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, en el expediente CFP N° 2001/2023, a cargo del juez Sebastián Ramos; y que a la vez tuvo una solicitud de los querellantes Tomás Farini Duggan y el legislador de CABA, Waldo Wolff.
El fiscal adhirió a la solicitud de los querellantes «a los fines de que sea sometido al presente proceso» y sostuvo que su planteo presenta «una cuestión urgente en virtud del aludido estado de detención».
Delcy Rodríguez juró como jefa del régimen chavista en Venezuela
Durante el acto, Rodríguez definió que tanto la detención de Maduro como de su esposa es un «secuestro» y aseguró que asumía al cargo «con dolor».
El juramento estuvo encabezada por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la nueva jefa; y de Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente. Según definió el Tribunal Supremo de Justicial, la nueva jefa tendrá un mandato inicial de 90 días prorrogables.
Maduro no pedirá fianza y ya tiene fecha para su próxima audiencia
«No culpable»: la declaración de Nicolás Maduro ante el tribunal de Nueva York
“Soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente”, le dijo Maduro al juez
El jefe de la ONU pidió respetar la «independencia política» de Venezuela
Guterres exhortó a «respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados», según declaraciones leídas en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.
«Estoy profundamente preocupado por la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que podría sentar respecto de cómo se conducen las relaciones entre los Estados», leyó DiCarlo, citando a Guterres, reflejó AFP.
Donald Trump exigió a Delcy Rodríguez el “acceso total” al petróleo de Venezuela
«Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas que nos permitan reconstruir su país», dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.
Quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que decidirá el futuro de Nicolás Maduro
Intervención de Estados Unidos en Venezuela: cómo impactará en el petróleo de Vaca Muerta
El análisis fue desglosado por el periodista económico Pablo Wende en el aire de Río Negro Radio. Allí explicó que esta nueva forma de actuar —que se vio tanto en la intervención del mercado cambiario argentino como en la operación en Venezuela— tiene un trasfondo energético innegable, aunque advirtió que la reactivación petrolera del país caribeño será un «proceso lento y costoso».
Trump aseguró que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos
“No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida”, sentenció Trump a bordo del Air Force One.
“Venezuela es ahora mismo un país muerto. Tenemos que recuperarlo, y vamos a necesitar grandes inversiones de las compañías petroleras para que la infraestructura esté lista para funcionar”, añadió.
Por otra parte, minimizó las críticas de Rodríguez ante el ataque de las fuerzas estadounidenses en su país y acotó que necesitan que les entregue acceso total a sus recursos: «Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo«.
Delcy Rodríguez pagará «un precio muy alto» si no coopera, dijo Trump
En una entrevista telefónica con The Atlantic, el mandatario afirmó que el costo para Rodríguez podría ser incluso superior al que hoy enfrenta el dictador encarcelado. La amenaza escala la tensión política mientras Washington busca consolidar el control sobre el nuevo proceso de poder en el país caribeño.
Al menos 40 muertos»: el crudo informe de The New York Times sobre el operativo en Venezuela
En contraste con las cifras locales, el presidente Donald Trump aseguró en una entrevista con Fox News que la misión fue un éxito y no se registraron bajas entre los soldados estadounidenses. No obstante, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, admitió que la operación enfrentó una resistencia activa: los helicópteros de extracción fueron blanco de ataques y una de las aeronaves resultó dañada por fuego cruzado antes de lograr regresar a su base.
Maduro pasó su primera noche en cárcel de Estados Unidos: Donald Trump dice gobernar Venezuela
El líder izquierdista fue extraído del país rumbo a Estados Unidos, donde finalmente fue llevado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo.
Revelaron la primera foto de Nicolás Maduro capturado
María Corina Machado: «Venezolanos, ¡llegó la hora de la Libertad!»
«Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley», inicia el texto que la líder publicó en sus cuentas de la red social X e Instagram.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026
Quién es Delcy Rodríguez, la figura clave del poder en Venezuela
Trump confirmó la captura de Maduro y su esposa
Posteriormente, en una breve entrevista telefónica con el diario The New York Times, el mandatario estadounidense elogió la «brillante» operación militar.
«Una gran planificación y un montón de tropas y personas excelentes», dijo, citado por el periódico.
