En vivo | Tensión en Venezuela: las dudas que hay en Estados Unidos sobre la intervención y el futuro de Caracas

Tras un ataque, liderado por Donald Trump, que se realizó durante la madrugada del 3 de enero, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran privados de su libertad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Estados Unidos.

Durante su traslado, desde Venezuela, el exmandatario venezolano escuchó los cargos por los que se lo capturaba. Ayer las causas por conspiraciones narcoterroristas se hicieron oficiales ante la Justicia Federal. Ya juró Delcy Rodríguez como presidenta interina. Seguí en Diario RÍO NEGRO el minuto a minuto.

Seguí el minuto a minuto de la situación en Venezuela