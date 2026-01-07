Cómo sigue el proceso penal contra Nicolás Maduro en los tribunales de Estados Unidos

La primera comparecencia judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos que tuvo lugar el lunes abrió un proceso penal que puede mantenerlo preso durante años o incluso llegar a la pena perpetua. El juicio en Nueva York es por cargos de narcotráfico y delitos con armas junto a su esposa, Cilia Flores. El sábado fue la captura de ambos en Caracas.

El mandatario dijo ante el tribunal que sigue siendo el presidente de Venezuela y calificó su detención como un «secuestro».

Nicolás Maduro seguirá detenido y ya hay fecha de la nueva audiencia

La fiscalía acusa a Maduro y Flores de integrar un plan para importar cocaína a Estados Unidos y de poseer armas de fuego. Ambos se declararon inocentes ante el juez Alvin K. Hellerstein.

El líder venezolano seguirá encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, a la espera de la próxima audiencia que quedó fijada para el 17 de marzo.

Según indicó Infobae, la posibilidad de una liberación por fianza aparece como remota. Ninguno de los acusados la pidieron en la audiencia inicial. El magistrado Alvin Hellerstein indicó que está dispuesto a recibir solicitudes “siempre que, y tan a menudo como lo consideren apropiado”.

Los cargos sobre los que acusan a ambos podría llevar la pena de prisión perpetua. En el caso de Maduro está imputado por asociación delictuosa para cometer actos de narcoterrorismo.

Tanto para Flores como para Maduro, sus abogados mencionaron «problemas de salud». El juez instruyó a la fiscalía y a la defensa que se coordine para cada caso la atención médica correspondiente.

El abogado de Maduro habló de cuestiones complejas

Otro punto a tener en cuenta es que la ley estadounidense garantiza a los extranjeros acusados el derecho a recibir visitas consulares.

El abogado del mandatario venezolano, Barry Pollack, sostuvo que «el señor Maduro es el jefe de un Estado soberano y tiene derecho a los privilegios e inmunidades que vienen con ese cargo».

Y agregó: «Hay cuestiones sobre la legalidad de su secuestro militar”, subrayó en la audiencia.

Acusación a Nicolás Maduro: cambió sobre el Cartel de los Soles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos modificó la mayoría de cargos que tenía en contra del denominado «Cartel de los Soles». Por este motivo, modificaron la imputación del líder venezolano Nicolás Maduro, quien dejó de ser acusado de encabezar una presunta organización narcotraficante.

La noticia fue revelada por el New York Times y, según precisó El País, tras la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, las autoridades norteamericanas eliminaron las alusiones a un supuesto cartel como una organización verificable.

Donald Trump anunció entrega de petróleo de Venezuela a Estados Unidos

El presidente Donald Trump afirmó que Venezuela entregará a Estados Unidos decenas de millones de barriles de petróleo, días después de la captura y traslado a Estados Unidos del presidente depuesto Nicolás Maduro.

El magnate republicano dijo que entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano «de alta calidad» serán enviados a puertos estadounidenses y vendidos a precio de mercado, lo que podría alcanzar un monto de más de 2.000 millones de dólares a la cotización actual.

«Ese dinero será controlado por mí», escribió el martes en su red Truth Social.

No está claro si la nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aceptó entregar este crudo, ni tampoco cómo funcionaría este plan ni en qué base legal se sustentaría.

AFP y Agencias