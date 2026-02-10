Estados Unidos informó que atacó narcolancha en el Pacífico: dos muertos

El Ejército estadounidense atacó el lunes otra supuesta narcolancha en aguas del Pacífico oriental, tras lo cual murieron dos personas que iban a bordo, informó el Comando Sur de Estados Unidos.

«Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque«, publicó en su cuenta de X, y añadió que la embarcación estaba operada por organizaciones terroristas designadas e involucrada en operaciones de narcotráfico.

Otro ataque en el Pacífico por parte de Estados Unidos

La Fuerza de Tarea comandada por el general Francis L. Donovan informó que «la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico.»

La Guardia Costera estadounidense activó el sistema de búsqueda y rescate para el sobreviviente

Una persecución de película a un buque

El comunicado oficial del Departamento de Guerra destacó ayer que hubo una persecución a un buque.

«El Aquila II operaba en desacato a los límites de la cuarentena. Intentó escapar, pero lo seguimos. El Departamento de Guerra rastreó y persiguió a este buque desde el Caribe hasta el Océano Índico», detalló el mensaje.

Y concluyó con una amenaza directa: «Ninguna otra nación en el planeta tiene la capacidad de imponer su voluntad en cualquier ámbito. Por tierra, mar o aire, nuestras Fuerzas Armadas los encontrarán y les harán justicia. Se quedarán sin combustible mucho antes de que puedan escapar de nosotros«.

Con Noticias Argentinas y Agencias