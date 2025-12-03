Donald Trump anunció ataques “en tierra” contra el narcotráfico «muy pronto» en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su país prepara ataques por tierra en medio de su despliegue militar en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, una presencia señalada por el mandatario Nicolás Maduro como una amenaza contra su soberanía. En las últimas horas, miembros del Ejército norteamericano realizaron prácticas en Panamá.

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela

Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump insistió en que «muy pronto» comenzarán los ataques contra carteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, lo que se enmarcaría en la operación Lanza del Sur, que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según Estados Unidos, al menos 83 muertos.

«Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos», expresó el republicano, quien la semana pasada ya había advertido que sus Fuerzas Armadas actuarán «muy pronto» en tierra.

Trump también dijo recientemente a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano «cerrado en su totalidad».

En medio de la tensión con Venezuela, hay prácticas militares en Panamá

Un grupo de militares estadounidenses realiza prácticas de combate en el Caribe panameño, el tercer ejercicio de este tipo en lo que va del año, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

En las maniobras, realizadas en la antigua base militar estadounidense de Sherman, en la entrada atlántica del canal de Panamá, medio centenar de marines y policías panameños simularon este martes el rescate y traslado en helicóptero de una persona herida en combate, observaron reporteros de la AFP.

El ejercicio se desarrolla un día después de que el presidente Donald Trump se reuniera con su Consejo de Seguridad Nacional para tratar sobre la crisis con Caracas.

El capitán del ejército de Estados Unidos Nelson Marchan, de origen venezolano, dijo ignorar si estos entrenamientos tienen relación con una hipotética intervención militar para expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro, un extremo evocado por el mandatario chavista.

«De eso no tengo ningún conocimiento», afirmó Marchan.

Estados Unidos movilizó al Caribe el portaviones más grande del mundo y otros navíos de guerra, aviones caza y miles de tropas. Según Washington busca combatir el narcotráfico.

El lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no descartó la posibilidad de un despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano, horas después de que Trump confirmara que sostuvo una conversación telefónica con Maduro.

Con AFP y Agencias