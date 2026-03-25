Estados Unidos presentó un plan de 15 puntos a Irán para un alto el fuego definitivo en Medio Oriente

En un movimiento diplomático de alto impacto, el gobierno de los Estados Unidos envió a Teherán una hoja de ruta de 15 puntos fundamentales para establecer un alto el fuego definitivo y estabilizar la región.

La propuesta, confirmada por mediadores de Pakistán y Egipto, busca un «entendimiento global» que trascienda los pactos nucleares previos, exigiendo como ejes innegociables la libre navegación en el Estrecho de Ormuz y el desmantelamiento del programa atómico militar iraní bajo supervisión estricta del OIEA.

El plan integral ofrece a la República Islámica un alivio de las sanciones económicas a cambio de límites severos al desarrollo de misiles balísticos y restricciones al armamento de sus grupos aliados en la región.

A cambio, Washington abre la puerta a la cooperación internacional en energía nuclear para fines civiles, planteando un esquema de seguridad regional que pretende desactivar la hostilidad iniciada el 28 de febrero y reconfigurar el mapa geopolítico de Medio Oriente bajo nuevas garantías de convivencia.

Los ejes del acuerdo y la mediación internacional

La iniciativa estadounidense se presenta como un «acuerdo total» que aborda simultáneamente la crisis de seguridad marítima y la proliferación de armamento paramilitar. Según fuentes diplomáticas egipcias, el documento guarda similitudes con los esquemas de cese al fuego utilizados en crisis previas, pero con una complejidad técnica superior al incluir el monitoreo constante de las fronteras y de los arsenales de largo alcance.

El objetivo es que Irán acepte un repliegue estratégico de sus milicias aliadas para recibir, de forma inmediata, el desbloqueo de sus activos financieros congelados en el exterior.

Este paquete de medidas busca no solo el cese de los bombardeos, sino una paz duradera basada en la transparencia militar. Sin embargo, la desconfianza reina en el despacho de los mediadores, ya que el plan exige que Teherán renuncie a sus principales herramientas de presión regional —sus misiles y sus proxies— a cambio de promesas económicas que dependen directamente de la voluntad de la Casa Blanca.

La propuesta ya está en manos del régimen persa, que ahora debe decidir si el costo de continuar la guerra supera los beneficios de esta rendición diplomática supervisada.

Cumbre contrarreloj en Pakistán y el factor Israel

El éxito de este ambicioso plan depende de una reunión presencial de urgencia programada para este viernes en Pakistán. La logística es crítica, ya que la delegación norteamericana debería partir desde Washington de manera inminente para concretar el encuentro. No obstante, el clima en Teherán sigue siendo hostil; portavoces militares han minimizado la oferta de Donald Trump, mientras la cúpula iraní manifiesta una profunda preocupación por las operaciones de Israel, que han diezmado su estructura de mando y la de sus aliados libaneses en las últimas semanas.

La presión sobre Irán es máxima: con su economía al borde del colapso por el bloqueo energético y sus líderes en la mira de las FDI, la mesa de negociación en Islamabad se presenta como la última salida antes de que expire la tregua de cinco días. Mientras los mediadores egipcios y paquistaníes trabajan en la sombra para garantizar la seguridad de los delegados, el mundo observa si el plan de los 15 puntos logra desactivar una conflagración que, hasta hace horas, parecía dirigirse inevitablemente hacia una invasión terrestre.