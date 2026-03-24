Trump habló de acuerdo pero la guerra sigue en Medio Oriente: Irán y Estados Unidos continuan con los bombardeos

Irán lanzó una serie de misiles contra Israel, según informó el ejército israelí, en una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente que se produjo después de ataques de Estados Unidos sobre objetivos militares iraníes. La ofensiva se dio mientras Washington dijo mantener abierta una instancia de negociación.

Según señalaron medios internacionales citados por la Agencia Noticias Argentinas, el ataque ocurrió un día después de que Donald Trump dijera que hubo conversaciones “muy buenas y productivas” orientadas a frenar el conflicto. Pese a ese anuncio, las acciones militares continuaron en distintos frentes.

Qué dijo Estados Unidos mientras seguían los ataques sobre Irán

El lunes, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Centcom, difundió un mensaje en X en el que afirmó: “Las fuerzas de Estados Unidos continúan atacando agresivamente objetivos militares iraníes con munición de precisión”.

Funcionarios israelíes también evaluaban con cautela el intento de Trump de avanzar hacia un acuerdo, de acuerdo con un reporte de Reuters. En ese escenario, consideraban poco probable que Irán aceptara las exigencias de Estados Unidos en una nueva ronda de conversaciones.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP.

En paralelo, funcionarios de seguridad de Estados Unidos e Israel indicaron a un medio estadounidense que Mojtaba Khamenei estaría “herido y aislado” y que “no responde a los mensajes que se le envían”.

También se esperaba que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encabezara una reunión con funcionarios de seguridad para analizar el escenario abierto por la iniciativa de Trump. En ese contexto, trascendió además que Israel mantendría sus ataques sobre Irán y Líbano mientras Washington evalúa un posible alto el fuego.