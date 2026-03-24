Argentina gana terreno: crecen las exportaciones de GLP hacia India en medio del conflico de Medio Oriente

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es la mezcla de gases, en su mayoría compuestos por butano y propano, que se obtienen a través del refinamiento del petróleo y también de procesos de separación del gas natural. Foto gentileza.

El comercio internacional de gas licuado de petróleo (GLP) atraviesa una reconfiguración acelerada, y Argentina aparece como uno de los actores beneficiados. En el primer trimestre de 2026, el país sudamericano exportó cerca de 50.000 toneladas de este combustible hacia India, una cifra que más que duplica todo lo enviado durante 2025, cuando se habían registrado 22.000 toneladas.

El incremento responde directamente a la crisis energética que atraviesa la economía india, atravesada por las tensiones en Medio Oriente que alteraron sus cadenas habituales de suministro. Con reservas internas que llegaron a cubrir de manera ajustada el consumo, el gigante asiático se vio obligado a salir al mercado en busca de proveedores alternativos, incluso pagando precios muy por encima de los valores de referencia.

India, desde 2023 es el país más poblado del mundo, depende fuertemente del GLP para su consumo doméstico y comercial. Restaurantes y hogares utilizan este combustible de manera masiva, lo que explica la urgencia por garantizar el abastecimiento. En ese contexto, el aumento en la demanda abrió una ventana inesperada para exportadores emergentes.

Argentina, que hasta hace pocos años no figuraba como proveedor de GLP para India, logró posicionarse rápidamente. Parte de los envíos recientes partieron desde el complejo portuario de Bahía Blanca, uno de los principales nodos energéticos del país. Este crecimiento se apoya en la expansión de la producción de gas no convencional en Vaca Muerta, que permitió aumentar la disponibilidad de propano y butano, componentes esenciales del GLP.

Las proyecciones para 2026 muestran una industria en pleno crecimiento. La producción anual podría alcanzar los 3,45 millones de toneladas, superando los niveles de años anteriores. Este avance está respaldado por inversiones en infraestructura, especialmente en plantas de procesamiento y transporte, que ampliaron la capacidad operativa del sector.

A esto se suma un cambio en el marco regulatorio local. La flexibilización del mercado de GLP impulsó una mayor competitividad y elevó el volumen disponible para exportación, que ya supera ampliamente el consumo interno estimado en alrededor de 1,3 millones de toneladas anuales.

El vínculo comercial entre Argentina e India también muestra señales de fortalecimiento. El intercambio bilateral creció con fuerza en el último año, impulsado no solo por el GLP, sino también por productos agroindustriales y acuerdos en sectores estratégicos como energía y minerales.

Tradicionalmente, las exportaciones argentinas de GLP tenían como destino países de la región. Sin embargo, la actual crisis internacional modificó ese esquema y abrió la puerta a mercados más lejanos y demandantes. La llegada de cargamentos a puertos indios confirma esta nueva dinámica.

En paralelo, el negocio de los líquidos derivados del gas natural, históricamente considerado secundario, comienza a ganar protagonismo. Las empresas del sector estiman que este segmento podría generar ingresos significativos en los próximos años, consolidando su rol dentro de la matriz exportadora.

El escenario global sigue en evolución, pero todo indica que la combinación de conflicto geopolítico, alta demanda asiática y mayor capacidad productiva posiciona a Argentina en un lugar estratégico dentro del mercado internacional de GLP.