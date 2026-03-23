Cancillería de Irán aseguró que recibió mensajes de «países amigos» sobre negociaciones con Estados Unidos

Irán sufre diversos ataques de Estados Unidos e Israel desde hace casi un mes. Foto. AP.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró este lunes que recibió mensajes a través de «países amigos» sobre una solicitud de Estados Unidos para entablar conversaciones, pero negó que se iniciaran negociaciones desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

El presidente Donald Trump dijo hoy que hubo diálogos telefónicos con un alto líder del Estado islámico.

El mensaje de Irán sobre posibles conversaciones



«En los últimos días se recibieron mensajes a través de algunos países amigos en los que se indicaba una solicitud de Estados Unidos para entablar negociaciones con el objetivo de poner fin a la guerra«, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, citado por la agencia oficial IRNA.

Sin embargo, «negó que se hubieran producido negociaciones o conversaciones con Estados Unidos durante los últimos 24 días de una guerra impuesta».

Qué dijo Donald Trump sobre conversaciones con Irán

Distánciándose un poco de los dicho por Donald Trump que aseguró que existen «puntos de acuerdo importantes» en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que, según él, tienen que resultar en la renuncia de Teherán a sus ambiciones nucleares y a sus reservas de uranio enriquecido.

Trump afirmó que las conversaciones -que Irán niega que estén teniendo lugar-se están llevando a cabo con «una persona del más alto nivel», pero no con el líder supremo del país.

Al ser consultado por los dichos de la cancillería iraní que negaban negociaciones, Trump dijo que «deberían buscarse mejores encargados de relaciones públicas».

Y explicó que su yerno, Jared Kushner, y su enviado especial, Steve Wikoff, mantuvieron conversaciones «muy sólidas» con Teherán.

AFP