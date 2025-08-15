Frustrada cumbre por la paz: Donald Trump y Vladimir Putin no logran un alto el fuego en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron por tres horas en la base militar de Elmendorf-Richardson, Alaska, en una cumbre de alto voltaje destinada a poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia. A pesar de las expectativas, los líderes no lograron un acuerdo para un cese del fuego, lo que deja el futuro de la paz en Europa en una situación de incertidumbre.

Al término del encuentro, ambos mandatarios intentaron mostrar una visión positiva de la reunión. Putin afirmó que la conversación fue “constructiva” y en un “ambiente de respeto mutuo”, mientras que el expresidente estadounidense aseguró que la cita fue “extremadamente productiva” y que hubo “algunos avances”.

Sin embargo, más allá del optimismo declarado, el fracaso en la consecución de una tregua evidenció la profundidad de las diferencias entre las partes. La guerra, que se extiende desde finales de febrero de 2022, continúa conmocionando a Europa y desafiando la estabilidad del sistema internacional, un tema en el que ni Trump ni Putin lograron acercar posiciones sustanciales.

A pesar de la falta de un acuerdo inmediato, Putin invitó a Trump a continuar las negociaciones en Moscú. La iniciativa sugiere que el Kremlin ve un camino abierto para el diálogo, incluso sin resultados concretos a corto plazo.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos anunció que mantendrá conversaciones telefónicas con Volodímir Zelenski y otros líderes europeos. El objetivo es informarles sobre el cónclave con el jefe del Kremlin y mantener el flujo de información con sus aliados, en un intento por gestionar las expectativas y coordinar los próximos pasos diplomáticos en el conflicto.