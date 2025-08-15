Donald Trump y Vladimir Putin negocian en Alaska un posible alto el fuego en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este viernes a Alaska para su importante cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, después de decir que quiere ver un alto el fuego en la guerra en Ucrania «hoy».

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, que no fue invitado a las conversaciones, y sus aliados europeos temen que Trump pueda traicionar a Ucrania congelando esencialmente el conflicto y reconociendo, aunque sea de manera informal, el control ruso sobre una quinta parte de Ucrania, según informó Reuters.

Trump intentó disipar estas preocupaciones al abordar el Air Force One, afirmando que dejaría que Ucrania decidiera sobre cualquier posible intercambio territorial. «No estoy aquí para negociar por Ucrania, estoy aquí para sentarlos a la mesa», declaró.

Cuando se le preguntó qué haría que la reunión fuera un éxito, dijo a los periodistas: «Quiero ver un alto el fuego rápidamente… No voy a estar contento si no es hoy… Quiero que cesen las matanzas».Se espera que Trump salude a Putin a la llegada del líder ruso.

Posteriormente, ambos presidentes se reunirán en una base aérea de la ciudad más grande de Alaska para su primera conversación presencial desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Trump espera que una tregua en la guerra que dura ya tres años y medio -la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial– traiga paz a la región y refuerce sus credenciales como un pacificador global digno del Premio Nobel de la Paz.

Para Putin , la cumbre ya es una gran victoria que puede presentar como evidencia de que años de intentos occidentales de aislar a Rusia han fracasado y que Moscú está recuperando el lugar que le corresponde en la mesa principal de la diplomacia internacional.

El enviado especial ruso Kirill Dmitriev describió el estado de ánimo previo a la cumbre como «combativo» y dijo que los dos líderes discutirían no sólo sobre Ucrania sino sobre todo el espectro de las relaciones bilaterales, informó la agencia de noticias rusa RIA.

Trump , quien alguna vez afirmó que pondría fin a la guerra de Rusia en Ucrania en 24 horas, admitió el jueves que había sido una tarea más difícil de lo esperado. Añadió que si las conversaciones del viernes salían bien, organizar rápidamente una segunda cumbre tripartita con Zelenskiy sería aún más importante que su encuentro con Putin.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que una cumbre tripartita sería posible si las conversaciones de Alaska daban frutos, según informó la agencia de noticias Interfax. Peskov también indicó que las conversaciones del viernes podrían durar de seis a siete horas y que los asesores participarían en lo que se esperaba fueran reuniones individuales.

l Kremlin anticipó que las conversaciones podrían extenderse hasta siete horas.

Zelenskiy afirmó que la cumbre debería allanar el camino para una «paz justa» y unas conversaciones tripartitas que lo incluyeran, pero añadió que Rusia seguía librando una guerra el viernes. Un misil balístico ruso impactó previamente en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, matando a una persona e hiriendo a otra.

«Es hora de poner fin a la guerra, y Rusia debe tomar las medidas necesarias. Contamos con Estados Unidos», escribió Zelenskiy en la aplicación de mensajería Telegram.

Expectativa global por un encuentro que podría terminar con el conflicto en Ucrania

El Kremlin dijo que Putin sería recibido en su avión en Alaska por Trump. «Es una persona inteligente, lleva mucho tiempo en esto, pero yo también… Nos llevamos bien, hay un buen nivel de respeto entre ambas partes», dijo Trump sobre Putin.

También celebró la decisión de Putin de traer empresarios a Alaska.»Pero no harán negocios hasta que resolvamos la guerra», dijo, repitiendo la amenaza de consecuencias «económicamente severas» para Rusia si la cumbre sale mal.

Una fuente familiarizada con el pensamiento del Kremlin dijo que había señales de que Moscú podría estar listo para llegar a un acuerdo sobre Ucrania, dado que Putin entendía la vulnerabilidad económica de Rusia y los costos de continuar la guerra.

Reuters informó previamente que Putin podría estar dispuesto a congelar el conflicto en el frente, siempre que exista un compromiso legalmente vinculante de no expandir la OTAN hacia el este y de levantar algunas sanciones occidentales.

Zelenski quedó fuera del encuentro y advirtió sobre una “paz injusta”.

La OTAN ha declarado que el futuro de Ucrania está en la alianza. Rusia, cuya economía de guerra muestra signos de tensión, es vulnerable a más sanciones estadounidenses, y Trump ha amenazado con imponer aranceles a los compradores de crudo ruso, principalmente China e India.

«Para Putin, los problemas económicos son secundarios a los objetivos, pero entiende nuestra vulnerabilidad y nuestros costos», afirmó la fuente rusa. Esta semana Putin planteó la posibilidad de algo más que sabe que Trump quiere: un nuevo acuerdo de control de armas nucleares que reemplace al último que queda, que expira en febrero.

Reunión histórica en Alaska: dos potencias buscan un acuerdo

La fuente familiarizada con el pensamiento del Kremlin dijo que parecía que las dos partes habían logrado encontrar algún punto común.»

Aparentemente, se acordarán algunos términos… porque no se puede rechazar a Trump, y no estamos en posición de rechazar (debido a la presión de las sanciones)«, dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto.

Putin ha declarado estar abierto a un alto el fuego total, pero que primero deben resolverse los problemas de verificación. Un compromiso podría ser una tregua en la guerra aérea.

Zelenskiy ha descartado entregar formalmente cualquier territorio a Moscú y también busca una garantía de seguridad respaldada por Estados Unidos. Los ucranianos que hablaron con Reuters en el centro de Kiev el viernes no se mostraron optimistas sobre la cumbre.

«Allí no pasará nada bueno, porque la guerra es la guerra y no terminará. No vamos a dar nada a nadie en estos territorios», dijo Tetiana Harkavenko, una limpiadora de 65 años.

