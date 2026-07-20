Fuerte temporal en Chile: llovió en una hora el equivalente a un mes y el número de evacuados crece a 99.000

El temporal que atraviesa la cordillera no da tregua y mantiene en alerta máxima a las autoridades del país vecino. El Gobierno de Chile catalogó el impacto del sistema frontal como un fenómeno de «comportamiento intenso, con características anormales», luego de que registros meteorológicos históricos mostraran que en sectores del norte trasandino cayó en apenas sesenta minutos el equivalente a las precipitaciones de todo un mes.

El subsecretario del Interior chileno, Máximo Pavez, confirmó en un balance oficial que la situación es crítica en materia de servicios básicos. La intensidad del agua generó cortes masivos en el suministro de agua potable debido a que «el sistema está funcionando con reservas, ya que no hay posibilidad de producción de agua», obligando a extender los planes de contingencia y racionamiento urbano.

Inundaciones relámpago y alertas de evacuación masivas

El pico de mayor dramatismo se vivió en la región de Coquimbo durante las últimas horas del domingo, cuando un corredor de tormentas descargó volúmenes inéditos de agua en un período hiperconcentrado, desbordando cauces y anegando cascos urbanos en minutos.

Según reportó el medio especializado Bio Bio Chile, la acumulación de agua alcanzó registros récord en la franja costera e interior:

De 18:00 a 19:00: cayeron 15 milímetros de agua.

cayeron de agua. De 19:00 a 20:00: se registraron casi 20 milímetros adicionales de agua caída.

Ante la velocidad de las crecidas, la Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió cerca de 47 alertas SAE a teléfonos celulares para exigir la evacuación inmediata de poblaciones en zonas de riesgo inminente.

El balance del desastre: cinco muertos y casi 100 mil personas aisladas

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, detalló la magnitud del impacto humano y material que abarca el extenso territorio comprendido entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía:

Víctimas fatales: se confirman 5 personas fallecidas y 4 desaparecidos con denuncia por presunta desgracia (tres en Coquimbo y uno en Atacama).

se confirman y con denuncia por presunta desgracia (tres en Coquimbo y uno en Atacama). Heridos y evacuados: registran 17 personas lesionadas , 2.205 damnificados y 1.179 personas alojadas en albergues oficiales.

registran , y oficiales. Poblaciones incomunicadas: un total de 99.316 personas permanecen aisladas por el colapso de puentes y los desprendimientos de rocas sobre las calzadas.

un total de por el colapso de puentes y los desprendimientos de rocas sobre las calzadas. Daños en viviendas: contabilizan 35 casas destruidas por completo, 1.154 con daño mayor, 14.454 con roturas menores y casi 1.500 inmuebles en proceso de evaluación técnica.

Las autoridades trasandinas reiteraron el pedido de evitar todo tipo de desplazamiento que no sea de extrema urgencia, con el objetivo de mantener despejadas las rutas para el despliegue de las cuadrillas de rescate y la maquinaría vial.