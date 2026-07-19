Fuerte temporal en Chile: el país se mantiene bajo «alerta roja» este domingo 19 de julio y hay más de 16.000 evacuados

El histórico sistema frontal que llegó a Chile con lluvias extraordinarias y ráfagas de viento sumó un nuevo capítulo crítico. Tras un fin de semana bajo el impacto de un río atmosférico de categoría cinco, el Gobierno chileno elevó el balance de la catástrofe: ya se registran 16.607 personas evacuadas, miles de damnificados y severos daños estructurales que obligaron al despliegue de las Fuerzas Armadas para contener la emergencia sanitaria y vial en las regiones más golpeadas.

El fenómeno, calificado por los especialistas meteorológicos como el temporal más intenso y destructivo de los últimos 30 años, mantiene bajo alerta roja y con suspensión total de clases a múltiples comunas del país, afectando áreas clave que conectan el tránsito transandino.

El balance de la catástrofe: las cifras oficiales del Senapred

Durante la mañana de este domingo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto a la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Calabrano, consolidaron el nuevo mapa de daños provocados por las inundaciones:

Víctimas y afectados: se mantienen 4 personas fallecidas , registrándose además 1 persona desaparecida , 14 lesionadas, 1.652 damnificadas y 1.519 albergadas en centros de asistencia.

se mantienen , registrándose además , 14 lesionadas, 1.652 damnificadas y 1.519 albergadas en centros de asistencia. Viviendas destruidas: el reporte técnico arrojó 21 casas con destrucción total , 544 con daño mayor y más de 12.600 inmuebles con roturas menores que alteraron la habitabilidad.

el reporte técnico arrojó , 544 con daño mayor y más de 12.600 inmuebles con roturas menores que alteraron la habitabilidad. Apagón masivo: aunque los niveles de criticidad bajaron respecto al viernes, la Región de Valparaíso continúa paralizada con 111.842 clientes sin suministro eléctrico.

Colapso sanitario en Ovalle y evacuaciones de emergencia por crecidas

Si bien las autoridades del Palacio de La Moneda detallaron que las últimas horas registraron una merma en el volumen de las precipitaciones, la saturación de los suelos mantiene activos los planes de contingencia. El escenario obligó al Ejército chileno a intervenir de urgencia en la Región de Coquimbo:

Máximo Pavez (Subsecretario del Interior): “El hospital modular del Ejército se trasladará de inmediato a Ovalle, debido a que el temporal provocó intensos daños estructurales en 5 de los 7 pabellones del centro de salud regional”.

En paralelo, los comités de emergencia ordenaron la evacuación preventiva de unas 50 personas alojadas en el campamento Ribera Río Mapocho 2 ante la violenta crecida del estero Til Til, quienes fueron relocalizados en el liceo polivalente de la comuna de María Pinto.

Alerta roja activa: el mapa de las zonas en peligro este domingo

Los equipos de vialidad concentran sus máximos esfuerzos en despejar la Ruta C-46, en el tramo crítico que une Vallenar con Alto del Carmen, bloqueada por aludes y desprendimientos de roca.

El Gobierno chileno advirtió que el peligro no cesó y pidió extremar las precauciones en las provincias que continúan bajo bandera roja: