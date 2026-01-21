Incendios en Chile: encuentran restos óseos en un departamento destruido de Lirquén

Personal de la PDI y del Servicio Médico Legal trabajó en el departamento afectado por los incendios en Lirquén. Foto: gentileza.

Restos óseos fueron hallados en un departamento de la población Ríos, Lirquén, en medio de la emergencia ígnea que atraviesa la región del Bío Bío de Chile. El Servicio Médico Legal de Concepción realizará los análisis para determinar si corresponden a origen humano o animal.

Incendios en Lirquén: restos óseos y operativos en zona afectada

Según informó el sitio Bío Bío, las diligencias están a cargo de la Brigada de Homicidios y la Brigada de Búsqueda de Personas, con intervención del Servicio Médico Legal. Las tareas se desarrollan tras la emergencia registrada el fin de semana.

Los restos óseos fueron enviados al Servicio Médico Legal de Concepción para determinar su origen. La medida busca avanzar con precisión en la identificación del material encontrado en el inmueble afectado.

La Policía de Investigaciones encontró restos óseos en un inmueble afectado. Foto EFE.

En caso de confirmarse que se trata de una persona, los restos deberán someterse a exámenes de ADN para establecer la identidad. El procedimiento forma parte del protocolo aplicado en contextos de incendios con personas denunciadas como desaparecidas.

PDI restringe el tránsito y continúa la búsqueda de personas

En el mismo sector de Ríos de Chile, el martes se encontraron otros restos que ya están siendo periciados. Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación en función de los resultados técnicos.

Para facilitar el trabajo de la PDI, el tránsito permanece restringido en el área donde se realizan las pericias. La medida apunta a preservar la escena y asegurar el normal desarrollo de los procedimientos.