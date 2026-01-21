Video | ¡Heroico rescate!: bomberos de Chile arriesgaron sus vidas y salvaron a bebés mellizas atrapadas en un incendio

La región sur de Chile se encuentra bajo amenaza por diversos incendios en distintos bosques y zonas verdes del país. La región del Bío Bío es la más golpeada, con 19 muertos y 27 mil hectáreas devastadas. Mientras que en Ñuble se confirmó una víctima fatal y más de 530 casas quemadas.

Diversos cuerpos de bomberos hacen frente a la situación para detener el avance de las llamas y ayudar a las familias afectadas. En medio de los incendios, un hecho de valentía conmocionó a Penco, región del Bío Bío.

Bomberos rescataron a dos mellizas bebé de dos años en medio del fuego en la calle junto a su hermana mayor y madre.

El acto fue catalogado como un milagro gracias a la labor de los bomberos y el valor de la madre en priorizar a sus dos hijas para que estas sean salvadas. Cada hombre alzó una de las bebés y se abrieron camino a la zona segura.

Bombero señala la salida, alzando a una de las mellizas en brazos (Foto: captura de video)

«Sentí que nos quemábamos», relató el bombero cómo sucedió el rescate

El cuerpo de Bomberos de Coronel ayudó en el traslado de 200 vecinos afectados. Posteriormente, se dio el aviso de que una madre junto a sus tres hijas, la mayor de 10 años y dos mellizas de dos años, quedaron varadas en medio de la calle con autos y casas incendiadas. Dos bomberos la localizaron y se abrieron paso para llegar al sitio.

Tras cruzar varios vehículos quemados y evitar las brasas arrojadas por las casas y árboles, divisaron a la familia y la socorrieron rápidamente. La madre pidió que lleven a sus dos bebés mientras que ella escaparía con la niña mayor.

El rescatista y superintendente del cuerpo de Bomberos, Eduardo Molsalve, reveló en una entrevista posterior que alzó a una de las bebés y junto a su compañero corrieron a la zona segura: «Las tomamos de los brazos y corrimos por el mismo lugar donde subirnos. Corrimos por el medio del fuego y sentí que nos quemábamos» explicó.

El acto heroico quedó evidenciado en una cámara de grabación en el traje del bombero. Una vez fuera del peligro, se dirigieron al Hospital de Lirquén para que las bebés recibieran atención médica.

Tras no salir en los primeros minutos, finalmente la madre también pudo escapar

Al llegar a la zona segura y solicitar una ambulancia para las bebés, los bomberos no vieron a la madre ni a la niña de 10 años detrás de ellos. Una vez llegó el vehículo, se retiraron del lugar para acompañar a las bebés.

Tras una hora del suceso, la madre y la hija llegaron al mismo hospital donde se pudieron reencontrar con sus dos hijas menores. Tanto la madre como las hijas presentaron quemaduras menores y recibieron asistencia de oxígeno tras la exposición prolongada al humo.

Según reveló el bombero, pocos minutos después de que las bebés viajaran al hospital, la madre llegó a la zona segura guiada por su hija. Ambas recibieron atención inmediata y posterior traslado al hospital local. Monsalve destacó que la madre fue guiada por la hija, quien supo rastrear el camino de los bomberos.