Incendios sin control en Francia y España: casi 270.000 evacuados por el avance de las llamas

Los incendios forestales que afectan a España y Francia continúan fuera de control y obligaron a evacuar a casi 270.000 personas, mientras miles de bomberos y efectivos de emergencia intentan contener el avance de las llamas en medio de una ola de calor y condiciones climáticas adversas.

Los incendios arrasan Francia y España y dejan una evacuación masiva

En España, dos focos en el oeste de la Comunidad de Madrid se unieron y dieron origen al mayor incendio registrado en la región, según las autoridades. El fuego ya consumió unas 25.000 hectáreas entre Madrid y la provincia de Ávila, y forzó la evacuación de más de 70.000 personas, además del traslado preventivo de 1.200 adultos mayores y personas con discapacidad desde hospitales y residencias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó una de las zonas afectadas y aseguró que la prioridad es «salvaguardar vidas». Aunque las temperaturas descendieron levemente, advirtió que la evolución del viento mantiene un alto nivel de incertidumbre. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales, pero más de 2.000 personas reciben asistencia en centros de emergencia.

El humo cubrió localidades cercanas a Madrid e incluso envolvió al histórico monasterio de El Escorial. Vecinos evacuados describieron escenas de desesperación por la rapidez con la que avanzó el fuego.

En Francia, la emergencia se concentra en los departamentos de Gironda y Las Landas, donde fueron evacuadas unas 197.000 personas. Las llamas ya destruyeron más de 32.000 hectáreas y al menos un centenar de edificios, mientras el Gobierno anunció el despliegue de 1.500 militares para colaborar en las evacuaciones y proteger las viviendas abandonadas.

Los incendios se producen tras semanas de calor extremo y sequía en Europa. Según especialistas, estas condiciones, agravadas por el cambio climático, incrementan la inflamabilidad de los bosques y favorecen incendios de mayor intensidad y extensión. En lo que va del año, el fuego ya arrasó más de 168.000 hectáreas en España.

Con información de AFP