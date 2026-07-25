El Gobierno de Neuquén confirmó el regreso a clases y descartó un paro docente pese al anuncio de ATEN Capital

El Gobierno de Neuquén confirmó que este lunes 27 de julio se retomarán las clases con normalidad en todas las escuelas de la provincia, luego de las vacaciones de invierno. La medida abarcará a todas las instituciones educativas a nivel provincial.

La decisión fue ratificada por el ministerio de Educación ante la incertidumbre generada por una convocatoria a un paro impulsada por la seccional Capital del gremio docente.

Desde la cartera educativa indicaron que el regreso a las aulas está garantizado en todo el territorio provincial y recordaron que el acuerdo paritario vigente entre el Gobierno y ATEN Provincial continúa en plena vigencia, por lo que no existe una medida de fuerza convocada por la conducción provincial del sindicato.

El gobierno señaló que la continuidad de las inversiones en infraestructura escolar forma parte de la estrategia provincial para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza y asegurar la presencialidad durante todo el ciclo lectivo.

En paralelo, el ministerio de la provincia informó que durante el receso se priorizaron trabajos en los sistemas de calefacción y gas de los establecimientos educativos. Aunque las intensas lluvias demoraron algunas tareas en patios y sectores exteriores, las obras continuarán sin afectar el desarrollo de las clases presenciales.

Regreso a clases: educación de Neuquén descontará el día a los docentes que adhieran al paro de ATEN Capital

La ministra de Educación, Soledad Martínez, afirmó que «el lunes vuelven las clases con normalidad en toda la provincia y eso lo vamos a garantizar desde el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio«. Además, sostuvo que «no hay paro» porque el sindicato docente mantiene vigente un acuerdo paritario anualizado con el Ejecutivo y será convocado oportunamente para discutir la recomposición salarial del próximo año.

La funcionaria también se refirió a la convocatoria realizada por ATEN Capital y advirtió que en los establecimientos donde algunos docentes adhieran a esa medida «vamos a descontar ese día porque la medida no corresponde«. En ese sentido, remarcó que la protesta no cuenta con el respaldo de la conducción provincial del gremio.

Respecto del estado de la infraestructura escolar, Martínez explicó que el receso estuvo condicionado por un período de lluvias intensas que obligó a reprogramar algunos trabajos en espacios exteriores. Sin embargo, aclaró que las intervenciones pendientes se ejecutarán durante las próximas semanas sin interrumpir el dictado de clases.

Finalmente, la ministra adelantó que la cartera educativa ya comenzó a planificar el próximo plan de mantenimiento de verano, con el objetivo de disponer de más tiempo para realizar obras de mayor envergadura.