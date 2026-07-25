Cursos gratuitos de formación laboral en Neuquén: CALF confirmó cuándo abren las preinscripciones

La Cooperativa CALF informó, mediante un comunicado, que se abrió la etapa de preinscripciones para los cursos gratuitos de formación laboral que se dictan en el Instituto Superior de Acción Cooperativa (ISAC).

La convocatoria corresponde al segundo cuatrimestre de 2026 y aseguraron que los cursos cuentan con el aval del Consejo Provincial de Educación.

Cuándo abren las preinscripciones y cómo anotarse

Las personas interesadas en inscribirse deberán concurrir los días 29 y 30 de julio en la sede ubicada sobre la calle Colonia Española 1080 en Neuquén capital. Los horarios se fijarán según cada trayecto formativo.

En esta nueva edición, el ISAC ofrecerá las siguientes propuestas educativas:

Auxiliar Administrativo Contable.

Operador de Informática para Administración y Gestión.

Secretariado Jurídico.

Educación Financiera.

Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias.

Montador Electricista Domiciliario.

Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos.

Tecnología para Viviendas Inteligentes (Domótica Aplicada).

Técnicas de Comunicación para Atención al Cliente.

Mozo y Moza Profesional.

Barista calificado.

Desde CALF informaron que como instancia previa, el próximo lunes 27 a las 18.30 se realizarán charlas informativas en el auditorio de la Cooperativa ubicado en Mitre 675. Allí brindarán detalles de cada curso y el procedimiento para realizar la preinscripción.

«Con 48 años de trayectoria, el Instituto Superior de Acción Cooperativa sostiene una propuesta de formación abierta, gratuita, solidaria e inclusiva, orientada a brindar herramientas que favorezcan el acceso a nuevas oportunidades laborales y el desarrollo profesional de vecinos y vecinas de la comunidad», expresaron en el comunicado.

Sobre el final, CALF reiteró «su compromiso con la educación y la capacitación como herramientas fundamentales para promover la inclusión, el crecimiento personal y el desarrollo de la comunidad».