Video | En un minuto: cómo colocar las cadenas para no quedar varado por la nieve en las rutas de la codillera

La Secretaría de Emergencias de Neuquén compartió un instructivo para aprender a colocar correctamente las cadenas en los neumáticos antes de circular por rutas con nieve y hielo. La publicación explica en un minuto el paso a paso para preparar el vehículo y evitar inconvenientes durante los viajes de invierno por la región cordillerana.

En el instructivo compartido este viernes, una empleada de la Secretaría de Emergencias de Neuquén explica rápidamente cómo realizar la maniobra de colocación y detalla las recomendaciones para hacerlo de forma correcta y segura antes circular.

El instructivo para colocar las cadenas y evitar quedar varado en una ruta con nieve

El video se suma a una serie de publicaciones compartidas en los últimos días donde se pide precaución para circular por los corredores de la región.

Antes de salir a la ruta, las autoridades recomiendan comprobar que las cadenas sean compatibles con la medida de los neumáticos del vehículo. También es importante practicar su colocación con anticipación para evitar hacerlo por primera vez en medio de una situación de hielo o nieve.

Las cadenas deben colocarse en las ruedas del eje de tracción del vehículo. En los autos con tracción delantera se instalan en las ruedas delanteras, mientras que en los vehículos con tracción trasera deben ubicarse en las posteriores. En los vehículos 4×4, la recomendación puede variar según el modelo, por lo que es importante consultar el manual.

Para realizar la colocación, el vehículo debe detenerse en un lugar seguro, fuera de la calzada y con las balizas encendidas. Además, se recomienda utilizar guantes y chaleco, y contar con una linterna si las condiciones de visibilidad son reducidas.

Qué recomiendan llevar y revisar antes de viajar por rutas nevadas

La Secretaría de Emergencias también recordó la importancia de respetar la señalización y las indicaciones de las autoridades y del personal que trabaja en las rutas. Las condiciones de circulación pueden cambiar en pocos minutos debido a la acumulación de nieve y la formación de hielo.

Antes de emprender un viaje, también se aconseja consultar el estado de los caminos y el pronóstico meteorológico a través de los canales oficiales. La planificación previa permite conocer posibles restricciones y evitar circular por sectores afectados por condiciones climáticas adversas.

La portación de cadenas es especialmente importante durante los operativos de invierno en las rutas de la cordillera y otros sectores donde las nevadas pueden complicar la circulación. Las autoridades pueden exigir su colocación para avanzar por determinados tramos cuando las condiciones así lo requieren.