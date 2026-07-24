España declaró la emergencia nacional por incendios descontrolados en Madrid y Francia

El Gobierno de España declaró por primera vez la emergencia nacional debido a una cadena de incendios forestales fuera de control que amenazan los municipios periféricos de la capital. La medida técnica implica que el ministerio del Interior asume la coordinación directa de los equipos de extinción y las fuerzas de seguridad en las comunidades afectadas, en medio de una ola de calor extrema que ya provocó la evacuación de más de 80.000 personas entre el territorio español y el sudoeste de Francia.

Según recopilaron las agencias AP, AFP y Reuters, en la Comunidad de Madrid, al menos 19.000 residentes fueron evacuados o permanecen confinados ante el avance de las llamas en el oeste de la región. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, calificó el escenario como «el peor incendio de la historia» de la jurisdicción tras confirmarse la destrucción de más de 6.000 hectáreas. «Para una región como esta, con una fuerte concentración de viviendas y de población, es una catástrofe. Esto no lo habíamos vivido», advirtió la funcionaria durante una conferencia de prensa.

👩‍🚒 Durante la noche, nuestras unidades han realizado misiones de ataque directo sobre frente de llama y protección en el flanco derecho del incendio en #PelayosdeLaPresa pic.twitter.com/BoqQ0tvg0s — UME (@UMEgob) July 24, 2026

La gravedad del cuadro en suelo madrileño se intensificó luego de que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, confirmara que los focos desatados en San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado quedaron «a punto de fusionarse» para avanzar hacia Navas del Rey, una zona de alta densidad poblacional y segundas residencias.

Evacuaciones masivas en el Atlántico francés y auxilio internacional de la UE

Del otro lado de la frontera, la situación registra proporciones igualmente críticas. El ministro del Interior de Francia, Laurent Nunez, informó que los fuegos activos en la costa atlántica forzaron la evacuación de 40.000 personas en el departamento de Gironda y de otras 23.000 en Landas. Entre los operativos más complejos figuró el desalojo total de la península turística de Cap Ferret, donde miles de veraneantes tuvieron que ser trasladados a zonas seguras a bordo de embarcaciones ante la amenaza de que el fuego cortara la única ruta terrestre de evacuación.

Bomberos de España trabajaron durante la noche y madrugada para intentar contener el incendio. (Foto: gentileza)

Ante la magnitud del desastre, tanto Madrid como París solicitaron la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ratificó el pedido de auxilio tras calificar el contexto de «dramático», mientras que el ministro Fernando Grande-Marlaska confirmó la llegada de aviones cisterna Canadair enviados por Italia y Grecia.

A su vez, el presidente francés Emmanuel Macron anunció el arribo de unidades aéreas adicionales provistas por Croacia, Portugal, la República Checa y Eslovaquia, incluyendo helicópteros Black Hawk de alta capacidad de carga de agua.

Temperaturas de 44 °C y la alerta climática en el sur de Europa

La masa de aire cálido mantiene bajo alerta máxima a varios países del Mediterráneo. En el sur de España, ciudades como Almería prevén térmicas de hasta 44 °C, mientras que en la provincia de Ávila la Unidad Militar de Emergencias (UME) combate focos secundarios con topadoras y medios aéreos. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, precisó que en lo que va del año la superficie dañada por el fuego es casi cinco veces mayor a la registrada en el mismo período del año anterior.

La crisis se extiende de igual forma a Italia, donde la isla de Sicilia mantiene a siete de sus nueve provincias en el nivel máximo de riesgo de incendio. Los bomberos italianos completaron más de 1.400 intervenciones en los últimos días, en un contexto donde los científicos del Servicio de Cambio Climático Copernicus recuerdan que Europa se posiciona como el continente que más rápido se calienta a nivel global, registrando un aumento de temperatura que duplica el promedio mundial.