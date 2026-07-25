La Gran Avenida de Neuquén entra en su etapa final: comenzaron a instalar las primeras luminarias

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y la senadora nacional Julieta Corroza recorrieron este sábado la obra de la Gran Avenida y supervisaron el inicio de la colocación de las primeras luminarias en el tramo comprendido entre las calles Gatica y Chaneton, un avance que anticipa la próxima habilitación de la primera etapa del proyecto vial.

Inician la colocación de luminarias en la Gran Avenida de Neuquén

Durante la recorrida por el sector oeste de la obra, Gaido destacó que la instalación del sistema de iluminación representa «un avance clave» en una de las intervenciones de infraestructura más importantes que lleva adelante el municipio.

«Ya estamos colocando las luminarias y en poco tiempo vamos a habilitar la primera etapa», afirmó el jefe comunal, quien señaló además que los trabajos se desarrollan «las 24 horas» y con un ritmo superior al previsto inicialmente.

El intendente remarcó que la Gran Avenida no solo resolverá problemas históricos de escurrimiento pluvial, sino que también permitirá ordenar el crecimiento urbano y fortalecer el desarrollo económico de la capital provincial. En ese sentido, aseguró que la nueva traza mejorará significativamente el acceso a la ciudad y optimizará la circulación en uno de los corredores con mayor tránsito vehicular de Neuquén.

Gaido también puso como ejemplo el avance del viaducto que se construye en la zona de los puentes, una de las obras complementarias que integran el proyecto.

Por su parte, la senadora nacional Julieta Corroza valoró el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia para concretar obras de gran escala. «Transito esta ruta desde hace décadas, así que ver una obra tan grande que va a cambiar la dinámica de la ciudad es sorprendente«, sostuvo.

Corroza consideró que la transformación impulsada por la Gran Avenida será clave para mejorar la conectividad regional y destacó la articulación entre el gobernador Rolando Figueroa y el gobierno municipal para ejecutar infraestructura que responda a las necesidades de los vecinos.

En cuanto al avance de los trabajos, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que ya se instalaron las columnas y comenzó el montaje de las luminarias, mientras continúan las tareas vinculadas a los semáforos en las intersecciones.

El funcionario indicó que el objetivo es habilitar cuanto antes el tránsito en los primeros 200 metros del corredor, desde la calle Gatica hacia el este.

Respecto del sistema de iluminación, Nicola precisó que cada cuadra contará con 16 columnas distribuidas en cuatro grupos: dos ubicadas sobre el bulevar central, orientadas hacia ambas manos de circulación, y dos sobre las veredas, todas alimentadas por una misma línea eléctrica. En el tramo que se extiende hasta la calle Linares se prevé la instalación de un total de 320 columnas.