La Velada del Año 6: de Gastón Edul a Lit Killah, quiénes son los argentinos que pelearán en España

El Estadio La Cartuja de Sevilla se convierte este sábado en el epicentro para llevar a cabo la sexta edición de La Velada del Año, el célebre evento organizado por Ibai Llanos y que reúne a reconocidas figuras del mundo del internet.

La velada reúne en esta ocasión a 20 participantes de España y Latinoamérica en un total de 10 peleas entre los que habrá creadores de contenido, streamers, músicos y periodistas cruzando guantes en el cuadrilátero.

Quiénes son los argentinos que pelearán en la Velada del Año

Argentina tendrá cuatro representantes argentinos: el periodista Gastón Edul, el cantante de trap Lit Killah, la youtuber Angie Velasco y el influencer de fitness Gero Arias.

Gastón Edul representará al periodismo argentino y enfrentará al español Edu Aguirre, panelista de El Chiringuito.

Será la primera pelea entre periodistas en la historia del evento y estará atravesada por la rivalidad futbolística: Aguirre es identificado por su cercanía a Cristiano Ronaldo, mientras que Edul destaca por su vínculo con Lionel Messi.

Edu Aguirre (derecha) y Gastón Edul (derecha)

Por su parte, el cantante Mauro Monzón, conocido como Lit Killah, hará su primera aparición en el boxeo amateur frente a Kidd Keo, referente del trap en España. EL cruce, al igual que el de Edul, generó expectativas ya que ambos trasladarán al ring la histórica rivalidad entre el trap argentino y el español.

Lit Killah (derecha) y Kidd Keo (izquierda)

Angie Velasco, la reconocida youtuber argentina con más de seis millones de suscriptores, se enfrentará a la influencer puertorriqueña Alondrissa.

Su confirmación resultó sorpresiva, ya que no figuraba entre las candidatas previas al anuncio oficial. La pelea, pautada a tres asaltos y con casco, marcará el debut de la creadora de contenido en esta competencia.

Alondrissa (derecha) y Angie Velasco (izquierda)

El último argentino en entrar a la competencia es el influencer de fitness Gero Arias, conocido por su fortaleza física y su participación en torneos como Párense de Manos.

Su rival será ByViruzz, experimentado boxeador amateur con un amplio recorrido en La Velada. El cruce se disputará sin casco, un detalle que añade dificultad y expectativa a la pelea, donde el puntano regresará al show con el desafío de medirse ante una de las figuras con mayor trayectoria del cartel.